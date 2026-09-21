Senamhi pronostica lluvias ligeras en el norte y advierte posible aumento hacia noviembre y diciembre. Foto: Captura de video/Canal N
Senamhi pronostica lluvias ligeras en el norte y advierte posible aumento hacia noviembre y diciembre. Foto: Captura de video/Canal N
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre la posibilidad de lluvias en la costa norte durante los próximos días, principalmente en Tumbes y Piura, en el marco del inicio de la primavera de 2026.

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