El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre la posibilidad de lluvias en la costa norte durante los próximos días, principalmente en Tumbes y Piura, en el marco del inicio de la primavera de 2026.

Yuri Escajadillo, subdirector de Predicción Climática del Senamhi, explicó que se esperan precipitaciones ligeras alrededor del 22 y 23 de septiembre, un periodo en el que normalmente no se presentan lluvias en la costa norte.

Según explicó el especialista, Tumbes y parte de Piura podrían registrar lluvias ligeras desde el 22 y 23 de septiembre.

Senamhi explica qué se espera para los próximos meses. Foto: Captura de video/Canal N

“Este es un inicio, podemos mencionarlo como adelanto de lluvias, porque en esta temporada no hay lluvias en la costa norte, pero las vamos a tener”, mencionó.

El subdirector de Predicción Climática del Senamhi precisó que se trata de un escenario inicial y que las condiciones deberán continuar siendo monitoreadas durante las próximas semanas.

Senamhi prevé lluvias de mayor intensidad hacia noviembre y diciembre

El panorama podría cambiar conforme avance la primavera. Escajadillo señaló que hacia noviembre y diciembre podrían presentarse lluvias moderadas e incluso de fuerte intensidad en algunas zonas del norte.

“Pero hacia noviembre y diciembre ya pudiésemos tener lluvias moderadas, incluso de fuerte intensidad, ¿no? Eso hay que seguir monitoreando, pero depende mucho de cómo las condiciones atmosféricas también se den”, remarcó.

El especialista remarcó que la intensidad de las precipitaciones dependerá de la evolución de las condiciones atmosféricas, por lo que el escenario continuará siendo evaluado por el Senamhi.

¿Qué regiones podrían recibir más lluvias durante el verano 2027?

De acuerdo con la explicación de Yuri Escajadillo, el escenario previsto para el verano 2027 contempla una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de los valores habituales en sectores de la costa norte.

Entre las regiones mencionadas se encuentran Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, además de otros sectores de la costa peruana.

Senamhi proyecta lluvias para el norte del Perú y detalla qué regiones podrían recibir más precipitaciones. Foto: Captura de video/Canal N

“Toda la coloración verde más oscura es aquellas regiones donde es más probable que se superen las lluvias que normalmente esperamos en verano”, sostuvo.

El periodo de verano comprende aproximadamente desde finales de diciembre hasta marzo. Sin embargo, el especialista aclaró que se trata de un escenario que deberá ser monitoreado conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.

¿Qué relación tendría este escenario con El Niño?

Durante sus declaraciones, el subdirector de Predicción Climática del Senamhi señaló que el patrón previsto está relacionado con un calentamiento generalizado del Pacífico ecuatorial, asociado a condiciones de El Niño.

En contraste, el escenario para algunas zonas de la sierra sur sería diferente. Puno, las zonas altas de Cusco, Apurímac y Ayacucho aparecen entre los sectores donde se contempla una mayor probabilidad de lluvias por debajo de sus valores habituales durante el periodo analizado.