Lima registrará lloviznas dispersas durante los próximos días, principalmente en horas de la noche y madrugada. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Lima registrará lloviznas dispersas durante los próximos días, principalmente en horas de la noche y madrugada. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó la presencia de lloviznas dispersas en la costa centro y sur del país hasta el 13 de setiembre. El fenómeno se presentará principalmente desde Lima hasta Tacna y estará acompañado por un incremento de la nubosidad y la humedad en distintos sectores cercanos al litoral.

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