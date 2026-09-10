El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó la presencia de lloviznas dispersas en la costa centro y sur del país hasta el 13 de setiembre. El fenómeno se presentará principalmente desde Lima hasta Tacna y estará acompañado por un incremento de la nubosidad y la humedad en distintos sectores cercanos al litoral.

En Lima Metropolitana, los mayores acumulados de precipitación se registrarían en los distritos ubicados en la zona sur de la capital, donde podrían alcanzar valores cercanos a los 2 milímetros (mm).

Lima registrará lloviznas dispersas hasta el 13 de septiembre, principalmente en horas de la noche y madrugada. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

En otros sectores de Lima, las precipitaciones acumularían entre 0,5 y 1 mm, según el pronóstico del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

¿Por qué aumentarán las lloviznas en la costa?

De acuerdo con los especialistas del Senamhi, las condiciones meteorológicas están relacionadas con la intensificación de los vientos provenientes del sur frente a la costa peruana. Este escenario favorecerá un incremento de la humedad y de la cobertura nubosa, condiciones que pueden propiciar la ocurrencia de lloviznas.

Lima registrará lloviznas dispersas hasta el 13 de septiembre, principalmente en horas de la noche y madrugada. Foto: Cesar Bueno / @photo.gec

El organismo meteorológico también prevé la presencia de niebla o neblina durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, especialmente en las zonas próximas al litoral. Estas condiciones podrían reducir la visibilidad en algunos sectores costeros.

Sin embargo, durante las tardes podrían presentarse periodos de brillo solar en determinados puntos de la costa, por lo que las condiciones meteorológicas variarían a lo largo del día.

Además, el Senamhi informó que entre el sábado 12 al domingo 13, se incrementará la velocidad del viento a lo largo de la costa, de moderada a fuerte intensidad.

Lima registrará lloviznas dispersas hasta el 13 de septiembre, principalmente en horas de la noche y madrugada. Foto: Cesar Bueno / @photo.gec

“Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, y lloviznas dispersas principalmente durante horas de la noche, madrugada y primeras horas de la mañana”, indicó la institución.