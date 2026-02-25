Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Río Rímac aumenta su nivel y causa preocupación entre vecinos. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui
Río Rímac aumenta su nivel y causa preocupación entre vecinos. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) informó que el río Rímac registró un aumento considerable de su caudal en las últimas horas, luego de las fuertes precipitaciones ocurridas en las zonas altoandinas de su cuenca; lo que implica un nivel de vigilancia ante posibles riesgos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.