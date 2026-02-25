El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) informó que el río Rímac registró un aumento considerable de su caudal en las últimas horas, luego de las fuertes precipitaciones ocurridas en las zonas altoandinas de su cuenca; lo que implica un nivel de vigilancia ante posibles riesgos.

De acuerdo con el reporte oficial, la estación hidrológica de Chosica alcanzó el 24 de febrero, a las 21:00 horas, un caudal de 95.54 metros cúbicos por segundo (m³/s), reflejando el impacto directo de las lluvias intensas en la parte alta del río.

Incremento del nivel genera preocupación en zonas urbanas

En distintos puntos de Lima Este se pudo constatar el aumento del caudal. En el distrito del Rímac, a la altura del puente Trujillo, el nivel del agua mostró un ascenso visible, situación que alertó a vecinos y autoridades locales ante un eventual desborde.

Además, en Chosica las lluvias provocaron la activación de las quebradas de Yanacoto y Chacrasana. Desde el puente peatonal de California Baja se pudo apreciar también el incremento del caudal.

El río Rímac alcanzó el umbral amarillo en la estación hidrológica San Mateo. Foto: GEC

Los Pobladores solicitaron trabajos de descolmatación para reducir riesgos y reforzar la prevención en sectores considerados críticos.

¿Qué significan las alertas del Senamhi?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú emite tres tipos de alertas meteorológicas: amarilla, naranja y roja, según la magnitud del fenómeno y el nivel de peligro previsto.

La alerta amarilla advierte sobre fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, aunque habituales en determinadas regiones.

advierte sobre fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, aunque habituales en determinadas regiones. La alerta naranja , como la registrada actualmente en el río Rímac, implica la necesidad de preparación y vigilancia ante eventos como lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas.

, como la registrada actualmente en el río Rímac, implica la necesidad de preparación y vigilancia ante eventos como lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas. La alerta roja se declara cuando se pronostican fenómenos de gran magnitud que representan un riesgo alto para la población.

VIDEO RECOMENDADO