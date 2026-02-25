De acuerdo con el reporte oficial, la estación hidrológica de Chosica alcanzó el 24 de febrero, a las 21:00 horas, un caudal de 95.54 metros cúbicos por segundo (m³/s), reflejando el impacto directo de las lluvias intensas en la parte alta del río.
Incremento del nivel genera preocupación en zonas urbanas
En distintos puntos de Lima Este se pudo constatar el aumento del caudal. En el distrito del Rímac, a la altura del puente Trujillo, el nivel del agua mostró un ascenso visible, situación que alertó a vecinos y autoridades locales ante un eventual desborde.
Además, en Chosica las lluvias provocaron la activación de las quebradas de Yanacoto y Chacrasana. Desde el puente peatonal de California Baja se pudo apreciar también el incremento del caudal.
Los Pobladores solicitaron trabajos de descolmatación para reducir riesgos y reforzar la prevención en sectores considerados críticos.