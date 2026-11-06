El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el país atraviesa condiciones atmosféricas “muy inestables”. La capital experimentó un fenómeno atípico al registrarse una llovizna con 11.7 mm de agua acumulada, una cantidad que nunca antes se había presentado en la ciudad.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el país atraviesa condiciones atmosféricas “muy inestables”. La capital experimentó un fenómeno atípico al registrarse una llovizna con 11.7 mm de agua acumulada, una cantidad que nunca antes se había presentado en la ciudad.
Para este primer fin de semana de noviembre, el ingeniero Nelson Quispe, especialista del Senamhi, precisó que es poco probable que se repitan intensas lloviznas en Lima, debido a que las condiciones del viento se encuentran bastante débiles.
“La llovizna podría presentarse en el transcurso de la madrugada, pero bastante ligera, no como lo que hemos tenido en estos últimos días. Este es un año de mucha llovizna ”, comentó el especialista en el programa La Rotativa del Aire, de RPP.
Tumbes enfrentará lluvias intensas
La preocupación de los habitantes de Tumbes va en aumento debido al impacto de las precipitaciones. Al respecto, Nelson Quispe confirmó que las lluvias intensas van a continuar en los próximos días, concentrándose específicamente en la región Tumbes.
“Las lluvias están siendo muy intensas en el norte.En gran parte de Tumbes, especialmente en las partes que están pegadas hacia el mar y hacia la zona del Golfo de Guayaquil, porque esta zona está muy caliente. El aire es más inestable, la humedad es mucho mayor y fácilmente comienza a llover”, señaló el especialista.
“Hace poco hemos tenido el aumento del caudal del río en Tumbes. Los caudales de los ríos responde más hacia las zonas más altas”, agregó.
Asimismo, el representante del Senamhi advirtió que durante la noche de este viernes 6 de noviembre se estima que llueva fuerte en Tumbes, y no descartó que las precipitaciones se prolonguen hasta la madrugada del sábado.
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