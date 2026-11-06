Las lluvias en Tumbes han generado aniegos y colapsos de desagües desde hace varios días. (Foto: Senamhi)
Las lluvias en Tumbes han generado aniegos y colapsos de desagües desde hace varios días. (Foto: Senamhi)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el país atraviesa condiciones atmosféricas “muy inestables”. La capital experimentó un fenómeno atípico al registrarse una llovizna con 11.7 mm de agua acumulada, una cantidad que nunca antes se había presentado en la ciudad.

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