Miles acompañan la imagen del Cristo de Pachacamilla en su recorrido por las calles de Lima. (Foto: GEC)
Miles de fieles del Señor de los Milagros se congregaron desde tempranas horas de la mañana de este sábado 4 de octubre en los alrededores de la iglesia de Las Nazarenas, en el Centro de Lima, para participar de la primera procesión del Cristo de Pachacamilla del año 2025.
La esperada salida procesional comenzó al mediodía, en medio de cánticos, oraciones y expresiones de fe de devotos que llegaron de distintos distritos de la capital. La imagen del Cristo Moreno recorre la avenida Emancipación, luego sigue por los jirones Chancay y C. Superunda, para finalmente dirigirse por la avenida Tacna hasta retornar al santuario de Las Nazarenas.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Policía Nacional del Perú (PNP) informaron que se han dispuesto medidas especiales de seguridad y ordenamiento vehicular para garantizar el normal desarrollo de esta manifestación religiosa, considerada una de las más importantes del país.
“Con inmensa alegría y profundo fervor anunciamos la primera salida procesional del año 2025 de nuestro Divino Patrón, el Señor de los Milagros de Nazarenas, la cual se llevará a cabo este sábado 4 de octubre”, expresó la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas en un comunicado oficial, invitando a los fieles a participar en las siguientes fechas de recorrido.
Fechas y recorridos del Señor de los Milagros 2025
Estas son las fechas y recorridos de la procesión del Señor de Los Milagros:
La segunda salida está programada para el 18 de octubre, cuando la imagen del Cristo Moreno recorrerá la avenida Tacna, el jirón de la Unión y la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes de las principales autoridades del país.
El 19 de octubre, el Cristo de Pachacamilla visitará hospitales como el Dos de Mayo y el Almenara, mientras que el 26 de octubre recorrerá avenidas principales como Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides y Mariano H. Cornejo, llegando incluso hasta el distrito del Callao.
El 28 de octubre, la imagen visitará el Hospital Loayza y otras instituciones antes de regresar a su templo. Finalmente, el 1 de noviembre, el Señor de los Milagros realizará su última salida procesional del año, culminando su recorrido en el Monasterio de Las Nazarenas.
Con cada paso del anda morada, Lima revive una de sus tradiciones más arraigadas, en la que la fe, el fervor y la esperanza.
