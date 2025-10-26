El Callao volvió a vivir una jornada de fe y devoción con la llegada del Señor de los Milagros al cruce de las avenidas Sáenz Peña y Pacífico, donde se celebró una misa multitudinaria en conmemoración de la visita de la sagrada imagen al Primer Puerto.

Miles de fieles chalacos y limeños se congregaron desde tempranas horas para acompañar al Cristo de Pachacamilla, que realiza su cuarta salida procesional en un recorrido extraordinario hacia el Callao, luego de 22 años de ausencia.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Desde las seis de la mañana, la imagen partió del Santuario de las Nazarenas, en el Centro de Lima, acompañada por cargadores, sahumadoras, coros y miles de devotos. La procesión, seguida en vivo a través de Nazarenas TV, se convirtió en un acontecimiento histórico para la comunidad católica del país.

La misa central, programada para las dos de la tarde, contó con la presencia del Señor del Mar, patrono del Callao, y de la Virgen del Carmen, considerada alcaldesa perpetua del Primer Puerto. Tras la ceremonia, el anda continuó su recorrido por las principales avenidas chalacas antes de retornar a Lima.

El anda perdió estabilidad

Sin embargo, la jornada también tuvo momentos de tensión previamente. En la cuadra 13 de la avenida Sáenz Peña, el anda del Señor de los Milagros perdió estabilidad dos veces consecutivas. A las 13:37, el peso de la estructura se inclinó hacia un lado, generando alarma entre los asistentes. Los cargadores reaccionaron rápidamente y lograron estabilizarla. Un minuto después, la escena se repitió, causando nuevos gritos de preocupación entre los fieles.

Pese a los incidentes, la procesión continuó en orden, acompañada por cantos, rezos y muestras de fervor popular.

Participación de José Jerí

Durante la ceremonia, el presidente de la República, José Jerí, rindió homenaje al Señor de los Milagros y entregó un ramo de rosas al mayordomo de la Hermandad en nombre del Gobierno.

El mandatario también subió al Nazareno Móvil para presentar su ofrenda floral, en un gesto que simbolizó el reconocimiento del Estado hacia las tradiciones que fortalecen la identidad del país.