Vista panorámica de la misa central celebrada en el cruce de las avenidas Sáenz Peña y Pacífico, donde se congregaron miles de personas vestidas de morado. (Foto: GEC)
Vista panorámica de la misa central celebrada en el cruce de las avenidas Sáenz Peña y Pacífico, donde se congregaron miles de personas vestidas de morado. (Foto: GEC)
elcomercio

Vista panorámica de la misa central celebrada en el cruce de las avenidas Sáenz Peña y Pacífico, donde se congregaron miles de personas vestidas de morado. (Foto: GEC)

  • Vista panorámica de la misa central celebrada en el cruce de las avenidas Sáenz Peña y Pacífico, donde se congregaron miles de personas vestidas de morado. (Foto: GEC)
    1 / 7

    Vista panorámica de la misa central celebrada en el cruce de las avenidas Sáenz Peña y Pacífico, donde se congregaron miles de personas vestidas de morado. (Foto: GEC)

  • Bajo el arco de bienvenida, miles de fieles recibieron entre cánticos y aplausos al Señor de los Milagros, cuya imagen regresó al Callao después de 22 años. (Foto: GEC)
    2 / 7

    Bajo el arco de bienvenida, miles de fieles recibieron entre cánticos y aplausos al Señor de los Milagros, cuya imagen regresó al Callao después de 22 años. (Foto: GEC)

  • Devotos chalacos participaron con emoción en la procesión, acompañando al Cristo Moreno por las principales avenidas del Primer Puerto. (Foto: GEC)
    3 / 7

    Devotos chalacos participaron con emoción en la procesión, acompañando al Cristo Moreno por las principales avenidas del Primer Puerto. (Foto: GEC)

  • Fieles de todas las edades siguieron atentos la ceremonia religiosa, algunos desde sillas de ruedas o con pañuelos morados en señal de fe. (Foto: GEC)
    4 / 7

    Fieles de todas las edades siguieron atentos la ceremonia religiosa, algunos desde sillas de ruedas o con pañuelos morados en señal de fe. (Foto: GEC)

  • El Nazareno Móvil avanza entre una multitud que colmó las calles chalacas, en una jornada marcada por la devoción y la emoción colectiva. (Foto: GEC)
    5 / 7

    El Nazareno Móvil avanza entre una multitud que colmó las calles chalacas, en una jornada marcada por la devoción y la emoción colectiva. (Foto: GEC)

  • Cargadores, sahumadoras y coros acompañaron el paso del anda del Señor de los Milagros, que recorrió un tapiz de pétalos y alfombras florales elaboradas por los vecinos. (Foto: GEC)
    6 / 7

    Cargadores, sahumadoras y coros acompañaron el paso del anda del Señor de los Milagros, que recorrió un tapiz de pétalos y alfombras florales elaboradas por los vecinos. (Foto: GEC)

  • Miles de personas levantaron pañuelos y entonaron cánticos al paso de la imagen sagrada, durante uno de los momentos más emotivos de la jornada. (Foto: GEC)
    7 / 7

    Miles de personas levantaron pañuelos y entonaron cánticos al paso de la imagen sagrada, durante uno de los momentos más emotivos de la jornada. (Foto: GEC)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

El Callao volvió a vivir una jornada de fe y devoción con la llegada del al cruce de las avenidas Sáenz Peña y Pacífico, donde se celebró una misa multitudinaria en conmemoración de .

LEE: Estado de emergencia: Migraciones y PNP verifican a más de mil extranjeros en megaoperativo nacional

Miles de fieles chalacos y limeños se congregaron desde tempranas horas para acompañar al Cristo de Pachacamilla, que realiza su cuarta salida procesional en un recorrido extraordinario hacia el Callao, luego de 22 años de ausencia.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Desde las seis de la mañana, la imagen partió del , en el Centro de Lima, acompañada por cargadores, sahumadoras, coros y miles de devotos. La procesión, seguida en vivo a través de Nazarenas TV, se convirtió en un acontecimiento histórico para la comunidad católica del país.

La misa central, programada para las dos de la tarde, contó con la presencia del Señor del Mar, patrono del Callao, y de la Virgen del Carmen, considerada alcaldesa perpetua del Primer Puerto. Tras la ceremonia, el anda continuó su recorrido por las principales avenidas chalacas antes de retornar a Lima.

El anda perdió estabilidad

Sin embargo, la jornada también tuvo momentos de tensión previamente. En la cuadra 13 de la avenida Sáenz Peña, el anda del Señor de los Milagros perdió estabilidad dos veces consecutivas. A las 13:37, el peso de la estructura se inclinó hacia un lado, generando alarma entre los asistentes. Los cargadores reaccionaron rápidamente y lograron estabilizarla. Un minuto después, la escena se repitió, causando nuevos gritos de preocupación entre los fieles.

Pese a los incidentes, la procesión continuó en orden, acompañada por cantos, rezos y muestras de fervor popular.

MÁS: El Señor de los Milagros vuelve al Callao tras más de dos décadas: revisa el recorrido del Nazareno Móvil

Participación de José Jerí

Durante la ceremonia, el presidente de la República, y entregó un ramo de rosas al mayordomo de la Hermandad en nombre del Gobierno.

El mandatario también subió al para presentar su ofrenda floral, en un gesto que simbolizó el reconocimiento del Estado hacia las tradiciones que fortalecen la identidad del país.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC