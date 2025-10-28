Este martes 28 de octubre, la venerada imagen del Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles de Lima en su quinto recorrido procesional, partiendo desde el Santuario de las Nazarenas a las 6:00 a. m.

Miles de fieles acompañarán al Cristo de Pachacamilla en una jornada de profunda fe y recogimiento, que conmemora el milagro ocurrido el 28 de octubre de 1746, cuando un devastador terremoto destruyó Lima y el Callao, pero dejó intacta la imagen pintada en un muro, signo que dio origen a la devoción más grande del país.

El Cristo de Pachacamilla llevará su bendición al Hospital Loayza en nueva procesión. (Foto: GEC)

El recorrido incluirá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y el jirón Cañete, para luego continuar por la avenida Alfonso Ugarte hasta llegar al Hospital Arzobispo Loayza, donde el Cristo Moreno llevará su bendición a los enfermos, al personal médico y a los devotos que lo esperan con fervor.

Durante su trayecto por la avenida Alfonso Ugarte, antes de ingresar al hospital, la imagen del Señor de los Milagros recibirá un homenaje especial de los trabajadores y funcionarios de Editora Perú, institución que agrupa al diario oficial El Peruano, la agencia Andina y los Servicios Editoriales y Gráficos (Segraf).

Posteriormente, la procesión retomará la avenida Alfonso Ugarte y avanzará por la avenida Venezuela, donde visitará la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. Luego continuará por el jirón Mariano Moreno, jirón Recuay, jirón Loreto, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente ingresar nuevamente a la avenida Tacna y retornar al Santuario de las Nazarenas.

Miles de limeños acompañarán al Señor de los Milagros en su penúltima salida. (Foto: GEC)

El pasado domingo 26 de octubre, el Señor de los Milagros visitó la Provincia Constitucional del Callao a bordo del tradicional Nazareno Móvil, donde miles de fieles chalacos lo recibieron con emoción y devoción.

El sábado 1 de noviembre se realizará la sexta y última procesión del año, con la que el Cristo de Pachacamilla recorrerá la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay, la avenida Emancipación y nuevamente la avenida Tacna, culminando así las actividades del Mes Morado 2025 en el Convento de las Nazarenas.

Durante todo octubre, el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas ha ofrecido misas diarias desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., además de confesiones desde las 8:00 a. m. y el Santo Rosario a las 6:30 p. m.

Asimismo, continúan las “Meditaciones Nocturnas en el Mes Morado”, transmitidas a las 10:00 p. m. por la página web y redes sociales del Arzobispado de Lima, fortaleciendo el mensaje de fe y esperanza que representa el Cristo Moreno para millones de peruanos.

