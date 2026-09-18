Serfor condena muerte de gallinazo de cabeza negra en transmisión de ‘Kingteka’. (Foto: Redes sociales)
Serfor condena muerte de gallinazo de cabeza negra en transmisión de ‘Kingteka’. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) anunció la activación de acciones para investigar y sancionar a quienes resulten responsables de la muerte de un gallinazo de cabeza negra (Coragyps atratus), hecho que fue difundido durante una transmisión en vivo del streamer Abraham Steve Canez Gil, conocido como ‘Kingteka’.

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