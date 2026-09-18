El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) anunció la activación de acciones para investigar y sancionar a quienes resulten responsables de la muerte de un gallinazo de cabeza negra (Coragyps atratus), hecho que fue difundido durante una transmisión en vivo del streamer Abraham Steve Canez Gil, conocido como ‘Kingteka’.

A través de un comunicado difundido este jueves, el organismo señaló que el hecho habría ocurrido en la laguna Las Totoritas, ubicada en el distrito de Végueta, provincia de Huaura. En el registro audiovisual se observa al streamer apuntando con un arma al ave y disparando, instantes antes de que el animal se desplomara.

Según Serfor, las imágenes también muestran al streamer y a un grupo de personas haciendo mofa de lo ocurrido. Ante ello, la entidad indicó que ha activado acciones para determinar responsabilidades por posibles delitos contra la fauna silvestre.

Como parte de las primeras medidas, Serfor informó que coordina con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) para que, dentro de sus competencias, se inicien las investigaciones correspondientes por los presuntos delitos de depredación de flora y fauna silvestre y actos de crueldad contra animales silvestres.

🔴Lo último | Serfor condena muerte de #gallinazo de cabeza negra y activa acciones para sancionar a responsables. pic.twitter.com/qcWkr0G98z — Serfor Perú (@SerforPeru) September 18, 2026

Asimismo, el organismo dispuso que personal especializado verifique los hechos con el objetivo de iniciar los procedimientos administrativos respectivos contra quienes resulten responsables.

Serfor condenó los actos de crueldad y violencia contra animales silvestres y recordó que estas especies forman parte del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, por lo que se encuentran protegidas por el Estado peruano.