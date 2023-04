El 24° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima declaró fundado el pedido de prisión preventiva contra Sergio Tarache Parra por un periodo de nueve meses. Esta será aplicada una vez que el imputado por el delito de feminicidio pise territorio peruano. Asimismo, se solicitó con urgencia el inicio del proceso de extradición para que pueda ser retirado de Colombia. El Instituto Peruano Penitenciario (INPE), deberá decidir en qué penal será internado.

El 24° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima programó para hoy, a las 10:30 am, la audiencia de prisión preventiva contra Sergio Tarache Parra, quien es investigado por el delito de feminicidio en agravio de Katherine Gómez Machare (18).

Fuentes de El Comercio enviaron oficio donde se describe la urgencia de la audiencia de hoy.

El Comercio accedió al documento en exclusiva, donde se avisa a través de un oficio, el 24° Juzgado de Investigación Preparatoria comunicó al jefe de la División de Investigación de Homicidios de Dirincri, Víctor Revoredo Farfán, la necesidad del “muy urgente el traslado y notificación urgente del detenido Sergio Tarache Parra” a una sala de videoconferencia donde se llevará una audiencia virtual en su contra.

Recordemos que el pasado martes 11, 24 días después del ataque contra Katherine Gómez (18),Tarache Parra fue capturado en una calle de Bogotá, Colombia, por agentes policiales de ese país. Esto sucedió luego que personas que transitaban cerca al feminicida lo reconocieran. La noticia fue difundida preliminarmente por Latina Noticias y minutos después fue confirmada por fuentes policiales de El Comercio.

Sergio Tarache Parra (21) fue capturado en Colombia por agentes policiales de ese país, la noche de este último lunes. Video: Difusión

Ayer, el ministro del Interior, Vicente Romero, en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, detalló que un sujeto al que denominó ‘Coquito’ fue quien brindó información a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre el paradero en Colombia del victimario.

Cinthya Machare, madre de Katherine, declaró ante la prensa que a pesar de la captura, ella continúa en pie de lucha hasta que se le dicte cadena perpetua al feminicida. “Yo quiero que mi país me proteja y me haga sentir segura de que ese hombre va a pagar su culpa. Que me den la certeza que él va a pagar la cadena perpetua y no va a causar más daño”, dijo.

Cabe resaltar que una vez cumplida la prisión preventiva, el feminicida podría purgar una larga pena de cárcel. Esto último lo explicó el abogado penalista Aarón Alemán, quien detalló que le esperaría una pena no menor de 30 años por el delito de feminicidio agravado, tras haber actuado con alevosía contra Katherine Gómez.