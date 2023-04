La sentencia dictada en su contra entrará en rigor una vez que se encuentre en territorio nacional, puesto que aún permanece en Colombia, país donde fue capturado hace dos días. Durante la audiencia, el Juez Cristobal Solis Montañez ordenó que se inicien las diligencias para la extradición formal del imputado.

24° Juzgado de Investigación Preparatoria de la CSJ de Lima ordenó 9 meses de prisión preventiva contra el ciudadano venezolano Sergio Tarache Parra, investigado por el delito de feminicidio agravado, en agravio de Katherine Yolanda Gómez Machare.





El Magistrado también comentó que la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia, Tatiana García Correa, señaló que el requerimiento de extradición deberá ser presentado hasta antes de las 5:00 p.m. del día martes de 18 de abril del 2023.

Además, durante la argumentación de su fallo informó que el imputado no cuenta con arraigo domiciliario ni laboral. Subrayó que el delito que se le acusa a Sergio Tarache Parra conlleva a una pena de cadena perpetua.

El Ministerio Público logró que el Poder Judicial declare fundado el requerimiento de 9 meses de prisión preventiva contra Sergio Tarache Parra, por el presunto delito de feminicidio, en agravio de K.Y.G.M. (18).





Los caminos para traer a Tarache al Perú

Hasta ayer, se sabía por una publicación del Ministerio del Interior (Mininter) que el feminicida podría llegar al país en “unas horas para ser juzgado”. No obstante, eso no sucedió. El Comercio intentó comunicarse para saber cuáles son las coordinaciones actuales pero no obtuvo respuesta.

Sergio Tarache Parra, sujeto acusado de quemar viva a su expareja, Katherine Gómez, fue detenido en Colombia. Estaba incluido en el Programa de Recompensas y se ofreció S/ 50 000 por información que permita su captura. En unas horas será traído al Perú para ser juzgado.

El ministro de esa cartera, Vicente Romero, la tarde de ayer declaró que se estaban realizando los trámites necesarios para que se lo traslade al país y pueda ser sometido a la justicia. No obstante, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), General PNP Óscar Arriola, declaró a TV Perú que al ser su situación ilegal -de Tarache Parra- en Colombia, sería expulsado y trasladado a la frontera con Perú por haber provenido de ese territorio. “Estamos hablando de una expulsión que sería lo ideal para que la justicia no demore”, dijo.

Luego de las declaraciones de las autoridades y el pedido de la parte colombiana para iniciar con un proceso de extradición, no está claro cuál será el destino del feminicida para llegar pronto al Perú, donde lo espera una prisión preventiva.

En comunicación con el Director General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alberto Farje, señaló que el camino ordinario para trasladar al imputado es la extradición. Sin embargo, como podría tomar varios meses, se está coordinando para que Colombia pueda acceder a la expulsión. “Tenemos hasta el martes 18 de abril para lograr esta expulsión caso contrario, tendríamos que proceder por la vía normal de la extradición”, declaró.

Una fuente de El Comercio informó que la ley de migración de Colombia sí estipula la expulsión del territorio por ingreso irregular y que por costumbre regresan a la persona a su país de origen, pero que no es algo legalmente señalado en sus reglas . Es por esto último que las autoridades peruanas estarían negociando una expulsión hacia suelo peruano y no a Venezuela, país de donde es natural Sergio Tarache Parra. De no lograr el visto bueno del país cafetalero, se procederá con la extradición formal.

En un informe anterior, el abogado penalista, Aarón Alemán, explicó que se deben cumplir una serie de pasos legales para lograr la extradición que podrían tardar como mínimo un mes o hasta más de seis.