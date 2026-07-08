El exfutbolista Jefferson Farfán publicó un reportaje en su canal de YouTube en el que cuestiona el cumplimiento del servicio comunitario realizado por Magaly Medina y denunció presuntas inconsistencias en los documentos que la conductora presentó para acreditarlo. El informe fue difundido luego de que Farfán anunciara que presentaría pruebas sobre el caso. El video gira en torno a la sanción que Medina debía cumplir tras un proceso judicial con el exseleccionado nacional. La polémica ha generado diversas reacciones y ha puesto sobre la mesa el debate acerca del rol fiscalizador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y cómo debe actuar ante este tipo de situaciones.

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