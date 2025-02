La cantante colombiana Shakira anunció en su cuenta de X (antes Twitter) que no podrá presentarse en su primer concierto en Lima debido a problemas de salud. La artista expresó su tristeza por la cancelación y agradeció el apoyo de sus seguidores, asegurando que espera recuperarse pronto.

La noticia generó sorpresa y desazón entre los miles de fanáticos que se habían congregado en los exteriores del Estadio Nacional con la expectativa de ver a la intérprete de “Las de la intuición” y “Acróstico”. Algunos seguidores, que habían acampado durante días para obtener una buena ubicación, se mostraron desconcertados al recibir la noticia de la cancelación.

En redes sociales, los seguidores de la cantante manifestaron su preocupación por su estado de salud y su incertidumbre respecto a la segunda fecha programada en Lima. Hasta el momento, no se ha confirmado si el concierto previsto para el lunes 17 de febrero se llevará a cabo o si también será cancelado.

Mientras algunos asistentes comenzaron a retirarse del estadio con evidente decepción, otros optaron por trasladarse a la Clínica Delgado, donde Shakira habría sido internada. Decenas de seguidores se apostaron en los exteriores del centro médico para mostrarle su apoyo.

Fans de Shakira se reúnen en clínica donde la colombiana está internada. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

¿Qué pasó con Shakira?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la misma Shakira contó que se encuentra internada en una clínica local por “un cuadro abdominal”, hecho por el que los médicos le recomendaron no subir al escenario este domingo 16 de febrero.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (domingo 16 de febrero)”, comunicó la colombiana en su post.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, agregó en su comunicado.

Shakira cancela su primer concierto en Lima. Emitió un comunicado para explicar que sigue internada. (Foto: Instagram)

Indecopi se pronuncia

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió un comunicado tras la cancelación del primer concierto de Shakira, programado para hoy, domingo 16 de febrero, en Lima.

A través del documento, la entidad recordó a la empresa organizadora del evento, A23 Live Entertainment S.A.C., que tiene la obligación de informar adecuadamente a los consumidores sobre la situación. Asimismo, precisó que los asistentes deben recibir la opción de reprogramación del espectáculo o, en su defecto, el reembolso del dinero de las entradas en un plazo razonable.