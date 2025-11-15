Shakira vuelve al Perú para dar tres conciertos: horarios, formas de movilizarse, estacionamiento, medidas de seguridad y todos los detalles

Después de nueve meses de espera desde aquel concierto del 17 de febrero, Shakira regresa para reunirse con su “manada peruana”. Su retorno es aún más significativo para sus fans tras la cancelación de la que iba a ser su primera fecha, el 16 de febrero, debido a un cuadro abdominal que le impidió realizar dos conciertos de forma simultánea. Sin embargo, ahora los seguidores podrán ver a “la loba” por partida triple: el sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre.

La emoción del público es tan grande que también han surgido dudas sobre cómo llegar al show de la exitosa cantante colombiana, cómo retirarse sin inconvenientes y otras preguntas logísticas.

Entradas válidas

De acuerdo con Teleticket, las entradas de los asistentes son los únicos comprobantes válidos para ingresar al concierto y no serán canjeadas por entradas de otras fechas. Asimismo, la empresa resaltó que el evento no se suspenderá por lluvia, salvo disposición de las autoridades locales.

La productora ha detallado los horarios de apertura, las recomendaciones para el ingreso y los objetos que estarán prohibidos durante el evento. Foto: redes sociales.

“En caso tu e-ticket haya sido sustraído o replicado, Teleticket no asume responsabilidad alguna ni está obligada a expedir un nuevo e-ticket o devolver su costo. Al elegir e-ticket, aceptas no divulgarlo ni compartirlo con terceros, ya que esto podría afectar tu ingreso al evento”, comunicó la empresa.

Informaron que, con el e-ticket, los fans pueden acercarse directamente al evento portando una copia impresa y legible o mostrándolo desde su celular, el cual será escaneado por el sistema de control y seguridad. “El día del evento, al ingresar al establecimiento, el público podrá estar sujeto a verificaciones adicionales por razones de seguridad. En caso de detectarse indicios de falsificación, el organizador podrá no autorizar el ingreso al recinto”, agregaron.

¿A qué hora abren las puertas del Estadio Nacional?

De acuerdo con la organizadora Masterlive, tanto para el primer show del sábado 15 de noviembre como para los dos siguientes, las puertas del Estadio Nacional abrirán a partir de las 4:00 p. m., permitiendo un ingreso escalonado para evitar aglomeraciones.

El concierto de Shakira está programado para comenzar a las 8:30 p. m., siguiendo un cronograma que se mantendrá sin variaciones en las tres fechas.

Las autoridades han informado las opciones de transporte público disponibles para los días del show. Foto: redes sociales.

La producción recomienda llegar con un mínimo de dos horas de anticipación, especialmente para quienes cuentan con entradas en las zonas de campo.

Los boletos para la presentación del domingo 16 de noviembre (segunda fecha) están completamente agotados. Sin embargo, aún queda una última oportunidad para quienes deseen asistir a la primera fecha, el sábado 15 de noviembre, y a la tercera fecha, el martes 18 de noviembre.

“Queremos garantizar un show impecable, con la calidad internacional que caracteriza a Shakira”, precisó un vocero de Masterlive, empresa encargada de la producción local.

Recomendaciones

Para evitar contratiempos, la producción brindó una serie de recomendaciones importantes:

Llega temprano. Evita colas prolongadas y posibles retrasos por tráfico. Lleva tu entrada en formato digital o físico. Teleticket recomienda tenerla descargada en el celular para agilizar el control. Evita objetos prohibidos. Se restringe el ingreso de selfie sticks, bebidas en latas o botellas, encendedores, cámaras profesionales y paraguas. Transporte y accesos. Se recomienda utilizar aplicativos de taxi o transporte público, pues el cierre de calles en el perímetro del estadio será estricto. Hidratación y comodidad. Usa ropa ligera, bloqueador solar y procura hidratarte, especialmente si estás en zonas de campo.

Fuente: Masterlive.

Formas de movilizarse

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los buses del Metropolitano estarán operativos para transportar a los pasajeros hacia las estaciones del norte y del sur, facilitando el retorno a diferentes puntos de la ciudad. Asimismo, los corredores complementarios también estarán en funcionamiento.

Hasta el momento, si bien se ha confirmado que los servicios de transporte operarán con normalidad, aún no se ha informado si habrá una ampliación de horario. Los ciudadanos podrán acceder al Metropolitano hasta las 11:00 p. m., teniendo en cuenta que el concierto probablemente termine alrededor de las 10:00 p. m.

Estacionamiento

Teleticket informó a El Comercio que sí se ofrecerá el servicio de estacionamiento en el Estadio Nacional. “Puedes reservar el servicio de estacionamiento o traslado privado. Solo debes buscar el banner ‘Traslado y Estacionamiento’, ubicado en la parte derecha del home de Teleticket, seleccionar el evento y reservar. Al ingresar a tu cuenta, podrás verificar si tienes estacionamiento o traslado disponible para el evento. Si es así, podrás continuar el proceso de compra normalmente”, detallaron.

Medidas de seguridad

Se realizarán controles durante el ingreso para asegurar que nadie acceda con objetos prohibidos que puedan resultar peligrosos para los demás.

Los objetos prohibidos incluyen cámaras con lente removible, filmadoras, drones, mochilas grandes, así como alimentos, bebidas y sustancias ilegales.

Para garantizar la seguridad durante y después del evento, las salidas de emergencia estarán claramente señalizadas y disponibles ante cualquier eventualidad.

Habrá equipos de asistencia médica en puntos estratégicos del Estadio Nacional, así como una amplia presencia policial y de agentes privados a quienes el público podrá recurrir en caso de cualquier incidente.

Medidas de prevención ante cobro de cupos y reventa de entradas falsas

La alta demanda de entradas para los conciertos de Shakira en Perú y Latinoamérica ha despertado el interés de estafadores que buscan engañar a los fans mediante sitios web falsos o perfiles fraudulentos. También han surgido personas inescrupulosas que cobran cupos en las colas.

Se advierte sobre el cobro de cupos y la reventa de entradas falsas, prácticas que se han incrementado ante la alta demanda por ver a la artista colombiana.

En entrevista con El Comercio, Karina Olano Rodríguez, socia y especialista en protección al consumidor de BBGS Saco-Vertiz & Landerer, señaló que las largas filas son un problema recurrente en eventos masivos. “Como sugerencia, se podrían utilizar pulseras numeradas con horarios asignados. Esto evitaría que las personas tengan que acampar y reduciría el cobro de cupos. También se podría asignar personal para verificar que quienes están en la fila tengan una entrada válida y permitir el ingreso solo en el horario asignado”, indicó.

María del Pilar Segura, investigadora del Grupo de Investigación en Innovación y Transversalidad en Derecho Privado de la PUCP, señaló que este tipo de actividades son un ejemplo de delitos cometidos por organizaciones criminales. “Ejercen control y presión sobre los ciudadanos a cambio de dinero. Aquí podría hablarse de extorsión, que debe ser sancionada por la PNP y el Ministerio Público. A nivel regulatorio, las autoridades locales deben analizar si corresponde prohibir acampar y guardar sitio por razones de orden público”, afirmó.

Fuente: Teleticket.

Karina Olano también explicó que la reventa no es un delito en sí misma, pero genera un mercado que facilita fraudes, ya que es difícil rastrear a los vendedores. “Debería implementarse el uso de boletos nominativos o tecnología que permita rastrear su origen; esto ayudaría a combatir el problema”, señaló. Añadió que lo ideal es comprar únicamente en canales oficiales. “Hay que evitar comprar a revendedores”, recomendó.

María del Pilar Segura agregó que la reventa es un fenómeno complejo, pues no es ilegal en sí misma. “Como fan, uno puede revender su entrada si no puede asistir, pero el problema surge cuando se crean mercados que fomentan la estafa. Se deben implementar mecanismos tecnológicos para evitar que las entradas sean visibles en PDF y, en su lugar, usar archivos únicos que puedan transferirse mediante una plataforma segura”, indicó.

“Si alguien es víctima, debe acudir a la comisaría más cercana y denunciar el hecho. Sin embargo, la Divindat no está en capacidad de atender un volumen tan masivo e inmediato de casos. En lo posible, se recomienda evitar compras de entradas por internet para prevenir estos problemas”, concluyó.