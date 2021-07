Conforme a los criterios de Saber más

El domingo, mientras las protestas contra el gobierno de Miguel Díaz–Canel estallaban en Cuba, dos jóvenes médicos cubanos que viven en el Perú seguían, minuto a minuto, lo que ocurría en su país. El Internet y las app de los teléfonos celulares les permitieron conectarse con sus familias y amigos en tiempo real, algo que hace algunos años hubiera sido impensable en la isla.

La ginecóloga Anet Arias es experta en fertilidad y oncología. Cuando ella nació en la ciudad de Manzanillo, hace 34 años, Fidel Castro llevaba más de tres décadas en el poder.

Ella relata que estudió su carrera en Cuba y fue parte de las misiones médicas, profesionales que el gobierno de su país envía a trabajar en otros países a modo de cooperación internacional. Al 2020, se calculaba que estos eran más de 28 mil y tenían presencia en 59 naciones, según Deutsche Welle.

Anet Arias es ginecóloga y tiene 34 años. Llegó a Lima hace cinco años. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

“El problema con la misión es que el gobierno recibe mucho dinero de otros países, pero a los médicos les da muy poco. En mi caso, vine a Lima directamente desde Cuba porque estuve casada con un peruano. En mi carrera me fue bien y por eso decidí quedarme y ya tengo acá cinco años”, contó.

Anet Arias dice que desde entonces ha vuelto a la isla una sola vez y no piensa regresar, al menos hasta que haya “un verdadero cambio”. “Mi sueño es este: vivir en un lugar donde puedo crecer, como persona y como profesional, sin estar regulara. Mi familia ya estuvo acá, pero decidió regresar”, expresa.

“En las protestas hemos visto claros abusos contra gente desarmada que solo exige sus derechos. Yo soy médico y más allá de la ideología, ¿cómo puedo estar tranquila si lanzan a la policía contra las personas de esa forma?”, cuestiona.

La comunicación con sus padres siempre ha sido fluida, pero en los últimos días no han hablado. El incómodo silencio no se debe a cortes de Internet ni a problemas tecnológicos. “Ellos son comunistas y yo respeto su posición, pero no pienso como ellos. Yo soy anticomunista”, asevera.

Marcos Rosales es médico cirujano y tiene 31 años. Vive en Lima desde hace nueve años. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

”Si Cuba cambia, yo volvería”

Marcos Rosales es médico cirujano y tiene 31 años. A los 20, cuando aún era cursaba sus estudios universitarios, se convirtió en padre. “La situación económica ya era complicada, pero siendo estudiante y padre no me alcanzaba para mantener a mi familia. Por eso pensé en migrar”, señala.

Rosales dejó su país en el 2012, con una visa de turismo que “me aprobaron milagrosamente”. Muchos intentan dejar la isla, pero no todos lo logran. “Mi plan era no volver. Si no me gustaba el Perú o quizá no me sentía identificado, hubiera pensado en migrar a otro país, pero sí tenía claro que mi plan era no volver. Quizá de visita, pero no para vivir ahí”, comenta.

Ahora Rosales sale adelante con más 10 horas de trabajo al día en tres consultas médicas diferentes. Su hijo de 11 años y su madre aún viven en la isla. No los ha visto en persona desde hace siete años, cuando estuvo de paso por Cuba para culminar su especialidad.

Él también es un crítico del régimen dictatorial que tiene más de seis décadas en la isla. Esta semana en Lima participó, junto a sus compatriotas, en una protesta frente a la embajada de Cuba, en San Isidro.

“Los cubanos no están marchando en contra del bloqueo, están marchando contra la dictadura. A nosotros no nos paga nadie. Protestamos porque queremos un cambio, porque queremos libertad para nuestro pueblo, para que caiga la dictadura y deje el poder”, arguyó.

Como su colega Anet Arias, Rosales enfatiza que solo volvería a su país si hay un cambio de rumbo. “Si Cuba cambia, volvería. Nos gusta nuestra tierra y queremos estar con nuestros seres queridos y familia. Nos identificados con nuestra patria, pero no con el régimen cubano”.

