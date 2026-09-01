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Resumen

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El Instituto de Evidencia Educativa llevó a cabo la inmersión presencial de la Comunidad de Periodismo Educativo en São Paulo, Brasil. La iniciativa congregó a doce periodistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú —entre ellos, el periodista de El Comercio Sebastián Ramírez— en jornadas intensivas con el propósito de fortalecer la cobertura educativa en cada país, ofreciendo una mirada integral y combinando las voces de los diversos actores que intervienen en el ecosistema educativo.

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