El Instituto de Evidencia Educativa llevó a cabo la inmersión presencial de la Comunidad de Periodismo Educativo en São Paulo, Brasil. La iniciativa congregó a doce periodistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú —entre ellos, el periodista de El Comercio Sebastián Ramírez— en jornadas intensivas con el propósito de fortalecer la cobertura educativa en cada país, ofreciendo una mirada integral y combinando las voces de los diversos actores que intervienen en el ecosistema educativo.

La Comunidad de Periodismo Educativo – Informar para Transformar es la primera edición de un programa orientado a fortalecer la cobertura periodística de los desafíos educativos de América Latina, con especial énfasis en la alfabetización inicial.

La comunidad 2026 está integrada por Ricardo Braginski (Clarín) y Alfredo José Dillon (Infobae), de Argentina; Paula Ferreira (Estadão) e Isabela Palhares (Folha de S.Paulo), de Brasil; Roberto Gálvez (La Tercera) y Dierk Gotschlich (El Mercurio), de Chile; Paula Casas Mogollón (El Espectador) y Mateo Chacón Orduz (El Tiempo), de Colombia; Alma Paola Wong (Grupo Milenio) y María Cabadas (El Universal), de México; y Augusto Townsend Klinge (Comité de Lectura) y Sebastián Ramírez Mendoza (El Comercio), de Perú. Foto: Instituto de Evidencia Educativa.

En diálogo con El Comercio, Ignacio Ibarzabal, presidente del Instituto de Evidencia Educativa, explicó que la creación de una comunidad de periodistas responde a la necesidad de “movilizar transformaciones a escala de los sistemas educativos” en América Latina. “ Poco menos del 50% de los estudiantes en la región no alcanzan resultados satisfactorios en comprensión lectora . Además, aproximadamente 20 millones de niños en Latinoamérica y el Caribe están en riesgo de no aprender a leer adecuadamente a la edad esperada ”, señaló.

“Este es un problema muy grave. Ante ello, hay evidencia de que mejores logros de aprendizaje en lectura y escritura repercuten directamente en un mayor desarrollo social y económico. Entonces, la alfabetización inicial no es exclusivamente un tema educativo, sino que es transversal. En ese contexto, tenemos que generar mayor urgencia en nuestras sociedades para que nadie se quede atrás y así lograr una educación de mayor calidad. Esa es la verdadera inclusión”, agregó.

Ibarzabal considera que desde las políticas públicas se deben impulsar grandes transformaciones y, para ello, “deben pasar muchas cosas al mismo tiempo para tener un debate público bien informado”. “Por eso creemos que seguir fomentando un periodismo educativo en la región, con rigurosidad y conocimiento de la realidad educativa, es fundamental para que esos cambios avancen lo más rápido posible”, sostuvo.

Ignacio Ibarzabal, presidente del Instituto de Evidencia Educativa. Foto: Sebastián Ramírez.

En relación con el Perú, el presidente del instituto comentó que el país “mostraba un rezago significativo”. “En los últimos años se ha recuperado en sus índices de lectura, pero la situación del Perú no escapa de la situación de América Latina. Sigue habiendo demasiados chicos que no entienden lo que leen y eso es un problema urgente . Si logramos que los gobernantes tengan voluntad política y prioricen la alfabetización, se podrá avanzar de manera rápida”, afirmó.

Sobre los avances en el país, Ibarzabal destacó el trabajo del colectivo peruano Leer No Basta. “En distintos países vienen surgiendo distintas iniciativas enfocadas en la mejora de la alfabetización inicial. Leer No Basta es un colectivo que está trabajando en articular acciones de la sociedad civil en torno a la alfabetización inicial, para posicionarla como una prioridad política y generar mayor conciencia en la sociedad, con la esperanza de que esto repercuta en una mejora de los indicadores”, resaltó.

El programa es impulsado por el Instituto de Evidencia Educativa, organización que trabaja a nivel internacional para contribuir a la mejora de la educación, y cuenta con el apoyo del Instituto Natura, Fundación Arcor y Fundación Sura. Foto: Instituto de Evidencia Educativa.

Política de alfabetización

La inmersión en la que participó El Comercio comenzó con un encuentro con David Saad, director-presidente de la Fundación Instituto Natura para América Latina, quien presentó los avances y desafíos de las políticas de alfabetización en distintos países de la región.

En conversación con este Diario, Saad destacó la importancia de la alfabetización temprana y cuestionó que se la considere únicamente un problema educativo. “Cuando hablamos de alfabetización temprana, se piensa que solo es un problema de niños y no es importante en temas como empleo o desarrollo de un país. Eso no podría estar más equivocado. La alfabetización temprana es la base donde todo empieza”, sostuvo. Añadió que las dificultades que no se resuelven en los primeros años pueden afectar toda la trayectoria escolar.

Durante su presentación, uno de los datos que más llamó la atención fue el referido al Perú. De acuerdo con la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2024, solo el 32,8% de los niños alcanza los aprendizajes esperados en lectura hasta el cuarto grado de primaria, una de las cifras más bajas entre los países presentados . “No hay que comparar la data de Perú con la de otros países porque son hechas con grados distintos. La mejor manera de comparar Perú es con Perú. En general, todos los países necesitan cambiar mucho”, explicó.

Otro de los datos expuestos fue que apenas el 0,4% de los estudiantes peruanos en etapa de alfabetización se encuentran bajo políticas públicas de alfabetización respaldadas por la sociedad civil . Para Saad, iniciativas como las impulsadas por el colectivo Leer No Basta muestran que existe una movilización en torno al tema, pero esta debe ampliarse para alcanzar una mayor escala.

La inmersión en la que participó El Comercio comenzó con un encuentro con David Saad. Foto: Sebastián Ramírez.

“El Perú está intentando hacer una colaboración entre los distintos niveles federativos. La idea es que se trabaje de manera conjunta y lograr hacer una mejora a escala. Hacer una cosa puntual que mejora a un pequeño número de estudiantes está bien, pero no es eso lo que va a transformar la educación en Perú ”, señaló.

Saad sostuvo que el país necesita una política educativa nacional e integral que incluya materiales adecuados en las escuelas, formación docente, financiamiento, compromiso político, evaluaciones e indicadores claros para determinar si un niño está alfabetizado. “Una vez que se soluciona la alfabetización temprana, van a mejorar los resultados porque los estudiantes llegarán mejor a las próximas etapas. Por eso estamos haciendo este encuentro con todos los países de América Latina”, concluyó.

David Saad, director-presidente de la Fundación Instituto Natura para América Latina. Foto: Sebastián Ramírez.

Más actividades

La comunidad de periodistas también participó en un taller sobre rigor periodístico a cargo de Renata Cafardo, periodista especializada en educación, una de las fundadoras y actual presidenta de Jeduca. Durante el taller, Cafardo contó cómo fue su trabajo en el Diario O Estado de S. Paulo cuando, en 2009, las pruebas del Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM) fueron robadas de la imprenta pocos días antes de su aplicación.

El caso se convirtió en uno de los mayores reportajes de su trayectoria. Cafardo recibió la información sobre el robo, tuvo acceso a las pruebas y, tras la publicación de la denuncia, el Ministerio de Educación canceló el examen. El episodio llevó al fortalecimiento de los protocolos de seguridad del ENEM y marcó un hito en la cobertura periodística de la educación en Brasil.

La comunidad de periodistas participó en un taller sobre rigor periodístico a cargo de Renata Cafardo. Foto: Sebastián Ramírez.

Luego, la comunidad visitó la redacción de Folha de S.Paulo, donde Daniela Mercier, editora asistente de Cotidiano y Educación del Diario, explicó la importancia de contextualizar los datos. “Es importante siempre mostrar la evolución completa de los datos, no solo un avance puntual. Todo ranking debe ir con su contexto. Eso ayuda a comparar, posicionar y evaluar si realmente hubo una tendencia de mejora o no. Ello requiere esfuerzo y disciplina”, señaló.

Daniela Mercier, editora asistente de Cotidiano y Educación de Folha de S.Paulo. Foto: Sebastián Ramírez.

Los periodistas también visitaron la escuela EMEB Diocésio Menezes, ubicada en el municipio de Ferraz de Vasconcelos, donde conocieron al equipo directivo, docentes y estudiantes. La institución cuenta con 408 alumnos y 23 docentes, además de otros dos profesionales dedicados a la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Uno de los aspectos que más destacó el personal educativo fue el seguimiento constante de los aprendizajes. La escuela cuenta con un “termómetro de alfabetización” para medir el avance de los niños y adapta la disposición de los pupitres para facilitar la atención y comprensión. También trabaja con organismos que brindan apoyo a estudiantes con dificultades familiares y utiliza inteligencia artificial como herramienta complementaria para desarrollar actividades creativas, como la creación de historietas y personajes animados con acompañamiento docente .

Los periodistas visitaron la escuela EMEB Diocésio Menezes, ubicada en el municipio de Ferraz de Vasconcelos. Foto: Sebastián Ramírez.

La comunidad también dialogó con Paula Trevizolli, secretaria municipal de Educación de Ferraz de Vasconcelos, quien explicó que, aunque los estudiantes no pueden utilizar celulares durante las clases, cuentan con otras herramientas tecnológicas. “Hemos desarrollado alianzas con institutos federales para que accedan a robótica o incluso a tecnología hecha con material reciclable”, señaló. También destacó el trabajo con las familias para evitar que dificultades educativas de los padres se reproduzcan en sus hijos. “Hay que hacerles ver que la educación transforma y es importante que los alumnos permanezcan. Siempre llamamos a los padres para poder dialogar”, agregó.

La comunidad también dialogó con Paula Trevizolli, secretaria municipal de Educación de Ferraz de Vasconcelos. Foto: Instituto de Evidencia Educativa.

Posteriormente, Denis Mizne, CEO de la Fundación Lemann, expuso sobre el trabajo de la organización para promover una educación de calidad y formar liderazgos capaces de enfrentar los problemas sociales de Brasil. “ Tiene que haber un régimen de colaboración entre provincias y municipalidades. No es solamente un proyecto, sino un compromiso grande en el que hay que replicar modelos de progreso en distintos estados para ir creando una política nacional ”, sostuvo.

Denis Mizne, CEO de la Fundación Lemann, expuso sobre el trabajo de la organización. Foto: Sebastián Ramírez.

Finalmente, la comunidad de periodistas participó en un panel sobre el rol del periodismo educativo y de la sociedad civil, en el que participaron Camila Pereira, directora ejecutiva de Global School Leaders; Olavo Nogueira Filho, director ejecutivo de Todos Pela Educação; y Maria Slemenson, superintendente de Políticas Educativas para Brasil del Instituto Natura. Durante la conversación se abordó Educação Já (Educación Ya), un plan de políticas públicas lanzado en Brasil en 2018 con el objetivo de colocar a la educación básica pública en el centro del debate político y social. Los panelistas destacaron que esta hoja de ruta fue clave para que la sociedad civil trabajara de manera articulada con el Estado y contribuyera a impulsar avances en materia educativa en Brasil .

Panel en el que participaron Camila Pereira, Olavo Nogueira Filho y Maria Slemenson. Foto: Sebastián Ramírez.