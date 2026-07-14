Un taxista murió tras recibir varios disparos mientras permanecía a bordo de su vehículo que se encontraba estacionado, a pocos metros de su vivienda, en una calle paralela a la intersección de las avenidas San Felipe y Trapiche, zona limítrofe entre los distritos de Comas y Carabayllo. El crimen ocurrió la mañana de este lunes 13 de julio.

Video registra ataque a balazos contra un hombre en los exteriores de discoteca en Comas. (Foto: El Comercio / Referencial)

El homicidio quedó registrado por las cámaras de seguridad del vecindario. En las imágenes se observa a un individuo con polera blanca con capucha aproximarse de manera sigilosa al auto del taxista. Sacó un arma de fuego y, de forma directa, efectuó al menos tres disparos contra la ventana del conductor para luego huir de la escena por la acera.

Durante las primeras diligencias e inspección de la Policía Nacional en el vehículo, se halló un manuscrito extorsivo dejado por el asesino previo a su huida. Fuentes policiales revelaron que el texto exigía una supuesta “alineación” al transportista fallecido y llevaba la firma de una banda criminal autodenominada como ‘Los mexicanos’.

Según informaciones preliminares, Vargas Castillo estaría presuntamente vinculado con el cobro de cupos y la extorsión comercial en la zona. Foto: Joseph Angeles/@photo gec

La nota ha sido clave para que la principal línea de investigación apunte a un presunto caso de extorsión bajo la modalidad de cobro de cupos a transportistas de la zona norte de Lima. Las pesquisas correspondientes fueron delegadas a la sede de la Depincri de Carabayllo, unidad especializada que se encuentra a cargo de procesar la evidencia física y balística, así como de analizar los videos de vigilancia para determinar la identidad del autor del crimen.