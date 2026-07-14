La nota ha sido clave para que la principal línea de investigación apunte a un presunto caso de extorsión bajo la modalidad de cobro de cupos a transportistas de la zona norte de Lima. Foto: Facebook/Comas Noticias/composición GEC
La nota ha sido clave para que la principal línea de investigación apunte a un presunto caso de extorsión bajo la modalidad de cobro de cupos a transportistas de la zona norte de Lima. Foto: Facebook/Comas Noticias/composición GEC
Por Redacción EC

Un taxista murió tras recibir varios disparos mientras permanecía a bordo de su vehículo que se encontraba estacionado, a pocos metros de su vivienda, en una calle paralela a la intersección de las avenidas San Felipe y Trapiche, zona limítrofe entre los distritos de Comas y Carabayllo. El crimen ocurrió la mañana de este lunes 13 de julio.

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