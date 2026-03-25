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Solo la mitad de mujeres se realiza pruebas clave contra el cáncer cervical. (Foto: Difusión)
Solo la mitad de mujeres se realiza pruebas clave contra el cáncer cervical. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Siete mujeres mueren cada día en el Perú a causa del cáncer de cuello uterino, una enfermedad prevenible si se detecta a tiempo. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Cuello Uterino, la Liga Contra el Cáncer advirtió que para este 2026 más de 5 mil mujeres serán diagnosticadas y cerca de 3 mil fallecerán, debido principalmente a la detección tardía de la enfermedad.

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