Siete mujeres mueren cada día en el Perú a causa del cáncer de cuello uterino, una enfermedad prevenible si se detecta a tiempo. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Cuello Uterino, la Liga Contra el Cáncer advirtió que para este 2026 más de 5 mil mujeres serán diagnosticadas y cerca de 3 mil fallecerán, debido principalmente a la detección tardía de la enfermedad.

Según la institución, el 70% de los casos en el país se identifica en estadios avanzados, lo que reduce significativamente las posibilidades de tratamiento exitoso. Esta situación se agrava por la baja cultura de prevención: solo el 50% de mujeres entre 25 y 64 años se realiza el examen de papanicolaou, mientras que apenas el 20% accede a la prueba molecular del virus del papiloma humano (VPH), principal causante de este tipo de cáncer.

Ante este panorama, la Liga Contra el Cáncer hizo un llamado urgente a la población femenina a realizarse chequeos periódicos, recordando que una cita médica puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Para facilitar el acceso, la institución ofrece servicios como ecografías, mamografías y evaluaciones ginecológicas desde los 40 soles en sus centros detectores ubicados en Pueblo Libre y Cercado de Lima.

El 70% de casos de cáncer de cuello uterino se detecta en fase avanzada. (Foto: Difusión)

Asimismo, se han desplegado unidades móviles que brindan atención gratuita en diversos distritos de Lima, como Villa El Salvador, Puente Piedra y Ate Vitarte, con el objetivo de acercar la prevención a más mujeres.

Como parte de la campaña de concientización, diversas figuras públicas como Giuliana Rengifo, Sergio Romero ‘Chechito’, Luigi Carbajal, Toño Rodríguez, Pashi Pashi y Grasse Becerra se han sumado como embajadores, promoviendo la detección temprana y el cuidado de la salud femenina a través de sus plataformas.

La entidad reiteró que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible y tratable si se detecta a tiempo, por lo que insistió en la importancia de no postergar los controles médicos.

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