Las réplicas de Conchán: copian el circuito del Touring y ocupan la playa para clases sin autorización

Actualmente, a nivel nacional existen 164 escuelas de conductores autorizadas para impartir clases de manejo. 46 de ellas se encuentran en Lima. De acuerdo con el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, uno de los requisitos de infraestructura que deben cumplir estos centros de formación es contar con un circuito cerrado donde los alumnos realicen prácticas de manejo para el dominio y control de un vehículo.

Únicas cinco escuelas de manejo autorizadas en Villa El Salvador.

Según la lista de escuelas acreditadas del MTC, existen cinco en Villa El Salvador y solo dos tienen la dirección registrada cerca al Touring. No obstante, El Comercio ha detectado al menos 10 centros alrededor sin autorización .

-Las escuelas no autorizadas-

Encontramos cuatro escuelas detrás del centro de evaluación del Touring: Safety Road Perú, Brevetes Maldonado, Escuela Shirley Vega y Brevetes Soto. Otras seis se ubican al costado del centro recreacional de la institución: Brevetes Géminis, Calet Puma Driving, Escuela Continental, Brevetes Bikers Oficial, Circuito Jorgito y Brevetes Flor. Ninguna figura en la lista de centros autorizados por el MTC.

Seis circuitos al costado del centro de recreación del Touring. Fotos: Julio Reaño@photo.gec

Cuatro circuitos detrás del centro de evaluación del Touring. Foto: Julio Reaño.

Nos comunicamos con ellas a través de WhatsApp para consultar sus servicios. Todas aseguraron que sus circuitos de práctica son iguales a las pistas de evaluación del Touring. Sin embargo, Mario Gonzales, vocero de la institución, declaró a El Comercio que se trata de circuitos con un tamaño diferente.

“Nuestros dos circuitos están en un espacio de entre 18 a 19 mil metros cuadrados y cumplen con las normativas del MTC. Hemos visto que alrededor existen circuitos con diámetros más pequeños; no son idénticos. Si los postulantes han practicado en un circuito más pequeño, se van a encontrar con otra realidad al dar el examen y pueden tener confusión al momento en que los van a evaluar . Por ejemplo, las rotondas tienen un diámetro diferente al circuito en el que practicaron y dar una vuelta en una rotonda más grande exige otra maniobrabilidad”, afirmó.

Circuitos de Escuela de Brevetes Maldonado y Escuela Shirley Vega. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Asimismo, Gonzales indicó que las dos pistas del Touring tienen señalizaciones de tránsito que no se encuentran en otros espacios de práctica. “Nosotros seguimos la Directiva N.° 001-2016 del MTC, que establece las características de las infraestructuras de las escuelas de conductores y los centros de evaluación. Ambos circuitos presentan situaciones semejantes a la vida cotidiana”, expresó.

“Si hubiera un choque o un accidente, contamos con un tópico para atender al postulante y rápidamente activamos el seguro contra terceros si se necesita trasladarlo. No sé si estos circuitos también tienen un seguro contra terceros”, señaló Gonzales.

Preguntamos a las 10 escuelas de manejo mencionadas si ofrecen un seguro para los usuarios que practican en sus circuitos. Increíblemente, su respuesta fue que no .

Respuesta de Safety Road Perú y Brevetes Maldonado.

Respuesta de la Escuela Shirley Vega y Brevetes Soto.

Repuesta de Calet Puma Driving y Continental Driver

“El vehículo tiene seguro. El alumno, no”, mencionó Brevetes Maldonado. “No tiene, pero no creo que le pase algo a la primera. A los primerizos se les entiende con más atención para corregir sus fallas”, manifestó Calet Puma Driving. Safety Road Perú indicó que ellos asumirían cualquier responsabilidad. Además, mencionaron como garantía que los alumnos van acompañados de un instructor capacitado para reaccionar ante cualquier evento no deseado. La Escuela Shirley Vega y Escuela Continental dieron la misma respuesta.

Para Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, los centros mencionados operan de forma ilegal al brindar clases de manejo sin estar autorizados por la regulación del MTC y por contar con circuitos no examinados por las autoridades competentes.

“Su operación fuera del ambiente legal constituye un peligro para la seguridad del postulante y también para la seguridad pública cuando esa persona maneje luego en las calles. Es como un atentado”, aseveró.

Circuitos sin autorización para práctica de manejo de motos y autos al costado del Touring en Conchán-VES. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Gonzales invitó a que los postulantes que se sientan preparados para rendir el examen de manejo realicen las evaluaciones calificadas, conforme a la normativa, del Touring. Agregó que pueden pedir un video de la prueba si salen aptos. Adicionalmente, dijo que ofrecen prácticas no calificadas los domingos para que los postulantes puedan prepararse con un instructor.

“ Obtener una licencia no es un juego, porque debemos resguardar la vida del postulante como la del peatón . Hoy vemos tantos accidentes y conductores que no están preparados”, subrayó.

En ese sentido, Gonzales pidió que la Sutran y el MTC inspeccionen a las 10 escuelas mencionadas. Barreto, por su parte, pidió que el MTC inicie procedimientos administrativos para sancionar a los establecimientos por operar fuera de la ley.

—¿Quién se hace responsable?—

El Comercio solicitó una respuesta al MTC. La institución respondió que si la ciudadanía tiene conocimiento de establecimientos que desarrollen actividades propias de una escuela de conductores sin la autorización vigente, se presente una denuncia ante la Sutran para que adopte las acciones administrativas y de fiscalización que correspondan.

Estos son los tres canales de contacto a la Sutran que brindó el MTC:

Fiscafono (WhatsApp 999 382 606)

AloSutran (0800 12345)

Mesa de Partes Virtual https://www.sutran.gob.pe/mesa-de-partes-virtual/

Debido a que los circuitos se encuentran cerca del mar, este Diario contactó a la Marina de Guerra del Perú para preguntar si tomarían acciones preventivas con los 10 centros expuestos. Amílcar Velásquez, capitán de Navío del Puerto del Callao, declaró a El Comercio que las escuelas y sus circuitos se encuentran fuera de su área de intervención, porque se ubican a más de 50 metros de la línea de más alta marea. En ese sentido, señaló que pertenecen a la jurisdicción de Villa El Salvador.

Documento de la DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN de La Marina.

Carlos Kuylen, gerente de Desarrollo Urbano de este distrito, respondió a El Comercio que si bien los circuitos están en su jurisdicción, no están bajo su custodia ni responsabilidad, puesto que están instalados en la zona costera de dominio restringido. “Conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, los predios ubicados en la zona de dominio restringido son responsabilidad de la SBN”, explicó Kuylen.