José Cayetano Chávez
Las réplicas de Conchán: copian el circuito del Touring y ocupan la playa para clases sin autorización
Alrededor de la sede del Touring y Automóvil Club del Perú en Conchán, entidad autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para realizar exámenes de manejo, un conjunto de negocios ofrece clases y prácticas en circuitos que han construido a pocos metros del mar. Sin estar autorizadas por el MTC para enseñar sobre seguridad vial, estas empresas ofrecen a los aspirantes una preparación en espacios supuestamente idénticos a los del centro de evaluación del Touring, ubicado a la altura del kilómetro 21 de la Panamericana Sur en Villa El Salvador.

