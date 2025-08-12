Sin tarjeta de propiedad ni brevete, con multas y con exceso de alcohol en la sangre: el indignante caso de Aldo Quispe Urbina

El accidente ocurrió la noche del último sábado. Según los familiares, Sotelo cruzaba la vía cuando fue embestido y arrastrado varios metros. Su hermana, que se encontraba cerca, se colocó frente al vehículo para impedir que el conductor huyera.

Este sujeto atropelló ayer a mi hermano, se llama Aldo Alberto Quispe Urbina. Estuvo ebrio con 2.8 grados de alcohol en sangre. No tiene brevete, tarjeta de propiedad, ni SOAT. Registra multas y pagos pendientes. Esperamos que no quede libre y sea procesado en flagrancia. pic.twitter.com/wa98fexoVo — Gisella Sotelo (@GisellaSotelo) August 10, 2025

El presunto responsable, identificado como Aldo Alberto Quispe Urbina, no contaba con licencia de conducir ni tarjeta de propiedad, y el vehículo acumulaba alrededor de S/ 8.000 en papeletas. Además, presentaba dos puntos de alcohol en sangre y portaba un casquete de taxi, pese a que el SOAT estaba registrado para uso particular.

La víctima esperó cerca de 40 minutos sin recibir atención médica y fue trasladada en una camioneta policial ante la falta de ambulancias.

La familia denunció que la víctima esperó cerca de 40 minutos sin recibir atención médica y tuvo que ser trasladada en una camioneta policial ante la falta de ambulancias. “Pedimos que no quede libre y que se le sancione con todo el peso de la ley. Mi hermano tiene dos hijos menores que dependen de él”, expresó su hermana Gisella Sotelo Palacios.

Los familiares instaron al Ministerio Público a formalizar la denuncia antes de que el implicado sea liberado.

"Este sujeto atropelló ayer a mi hermano. Se llama Aldo Alberto Quispe Urbina y estaba ebrio, con 2.8 grados de alcohol en sangre. No cuenta con brevete, tarjeta de propiedad ni SOAT, y registra multas y pagos pendientes. Esperamos que no quede libre y que sea procesado en flagrancia", escribió Gisella en redes sociales.

El ingeniero Juan Pablo Sotelo Palacios permanece hospitalizado tras ser atropellado en el cruce de la avenida Universitaria con Guillermo de la Fuente, en Comas.

Minutos de tensión

En una entrevista con El Comercio, Gisella Sotelo Palacios, hermana de la víctima, contó detalles del accidente. “Todo ocurrió el 9 de agosto, aproximadamente a las 9 de la noche, en el cruce de la avenida Universitaria con Guillermo de la Fuente, en Comas. Mi hermano quería cruzar la vía para saludar a mi hermana. Cada uno estaba en una berma de la calle. Él se había bajado de su bicicleta para acercarse a saludarla, y fue en ese momento cuando lo embistieron y lo arrastraron”, relató.

“Mi hermana socorrió a mi hermano. Entró en shock y comenzó a pedir ayuda a las personas que estaban alrededor para que detuvieran al conductor e impidieran que escapara. El señor estaba tan borracho que ni siquiera era consciente de lo que estaba ocurriendo. Mi hermano recibió un fuerte impacto”, expresó.

Gisella aclaró que no era ella quien estaba con la víctima en ese momento, sino su otra hermana. “Yo estaba a horas de distancia cuando ocurrió el accidente. El culpable estaba muy ebrio. Mi hermana pidió ayuda, pero la ambulancia nunca llegó. Finalmente, fue trasladado al hospital Marino Molina de Comas. Todo fue muy preocupante porque no hubo disponibilidad de ambulancias y mi hermano permaneció 40 minutos tendido en el piso, hasta que un policía de tránsito lo auxilió para llevarlo al hospital”, contó.

“De acuerdo con el dosaje etílico, el sujeto tenía 2.2 grados de alcohol en la sangre. Estaba totalmente ebrio, sin conciencia de lo que sucedía. Actualmente, mi hermano está en observación, internado y sometiéndose a una serie de exámenes. Tiene golpes severos en la cabeza y en la columna. Va a pasar nuevamente por una evaluación porque presenta dolores muy intensos”, añadió.

Juan Pablo Sotelo Palacios antes del accidente.

La mujer indicó que el responsable está detenido en la Comisaría Universitaria, en Comas. “Al sujeto lo van a liberar. El hospital no le ha entregado el reporte médico de mi hermano al médico legista. Hoy, a las 9 de la mañana, se cumplen las 48 horas de detención. Mi familia está muy preocupada”, advirtió.

“El apoyo policial no ha sido suficiente. No nos han querido brindar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Además, es increíble que uno de los policías que estuvo en el lugar supuestamente diga que no recuerda haber tenido contacto con nosotros. No puede ser que nos nieguen recursos probatorios indispensables para el caso”, añadió.

Precisó que su hermano no estaba en medio de la pista, sino en una berma, por lo que la negligencia fue enteramente del conductor. “Esta persona tiene muchas faltas, multas impagas, no tiene brevete y el SOAT que portaba no le correspondía, pues era para uso particular mientras la placa del vehículo estaba registrada como taxi. Todo es irregular”, alertó.

El presunto responsable, Aldo Alberto Quispe Urbina, no contaba con licencia ni tarjeta de propiedad, y registraba cerca de S/8.000 en papeletas.

La hermana de la víctima también denunció que la familia del conductor intentó sobornarlos con 500 soles como reparación civil. “Incluso ingresaron al hospital haciéndose pasar por familiares nuestros, con el objetivo de hablar con mi hermano. Les pedimos que, por favor, no lo molesten, porque él aún está en estado de shock”, sostuvo.

“Nosotros no vamos a llegar a ningún acuerdo económico; seguiremos el proceso legal. Exigimos justicia. No es posible que liberen a este señor. Las investigaciones avanzan muy lentamente porque solo una fiscalía se encarga de todos los accidentes de Lima Norte. Como hay tanta carga, los casos se llevan de esta manera. Pero le pido a la familia del infractor que se detenga; incluso han venido a grabar a mi hermano”, denunció.

El Comercio obtuvo los descargos de la familia del hombre que atropelló al hermano de Gisella. “Nosotros somos personas muy humildes. Por favor, entiendan su condición. Él es un padre de familia”, señalaron. Sin embargo, Gisella afirmó que eso no justifica que el conductor haya sido encontrado en estado de ebriedad.