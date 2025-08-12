Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Sin tarjeta de propiedad ni brevete, con multas y con exceso de alcohol en la sangre: el indignante caso de Aldo Quispe Urbina
Sin tarjeta de propiedad ni brevete, con multas y con exceso de alcohol en la sangre: el indignante caso de Aldo Quispe Urbina

Sin tarjeta de propiedad ni brevete, con multas y con exceso de alcohol en la sangre: el indignante caso de Aldo Quispe Urbina

El ingeniero Juan Pablo Sotelo Palacios permanece hospitalizado luego de ser atropellado por un conductor en aparente estado de ebriedad, en el cruce de la avenida Universitaria con Guillermo de la Fuente, en Comas. Su familia, desesperada, ora por su recuperación y señala como responsable a Aldo Alberto Quispe Urbina, quien lo arrolló y carecía de varios documentos necesarios para conducir.

