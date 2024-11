El Sindicato Nacional de Especialistas Aeronáuticos de Corpac (Sineacor) anunció una huelga nacional de 48 horas los días 13 y 14 de noviembre, fechas en que llegan los presidentes para APEC. La medida se da con el fin de exigir el pago de bonos acordados en arbitrajes que Corpac perdió frente a sus sindicatos.

Mediante un comunicado Sineacor menciona que Corpac incumplió con el pago de dichos beneficios, lo que provocó el malestar de los trabajadores del sector aeronáutico.

“Exigimos el cumplimiento de los acuerdos de arbitraje. Nuestro trabajo asegura el flujo seguro de las operaciones aéreas, y no podemos seguir laborando en condiciones de incertidumbre”, se lee en el documento.

El gremio también solicitó el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) ante cualquier contingencia durante los días de paro mencionados.

“Esperamos apoyo preventivo para garantizar la seguridad de nuestras operaciones y proteger las instalaciones durante la paralización”, indicaron en el comunicado dirigido al coronel PNP Herbert Matheus, comisario del aeropuerto.

Cabe mencionar que la paralización, que se llevará a cabo desde las 7:00 a.m. del 13 de noviembre hasta las 7:00 a.m. del 15 de noviembre, ha generado preocupación entre las aerolíneas y autoridades del sector, quienes temen que el tráfico aéreo pueda verse afectado si no se resuelve la situación.