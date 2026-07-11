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Resumen

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El inicio de esta semana estuvo marcado por una grave denuncia de presunta agresión sexual ocurrida en el colegio Innova Schools, sede Ate Vitarte, que involucra a un menor de 10 años como presunta víctima y a siete estudiantes de sexto de primaria como presuntos agresores.

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