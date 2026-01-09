El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) envió un mensaje de alerta (Sismate) por lluvias de ligera a moderada intensidad en la costa centro y sur del país, que se extiende desde el 9 hasta el 10 de enero. El aviso sonó de forma sorpresiva en los celulares de varios peruanos.

Este aviso, que busca prevenir posibles afectaciones debido a cambios climáticos, sorprendió a gran parte de la población.

Senamhi advirtió precipitaciones y ráfagas de viento entre el 9 y 10 de enero en varias regiones del país. (Foto: Captura)

La alarma de “Alerta de lluvia” se trata del Sismate (Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias), cuyos mensajes son enviados directamente a los teléfonos móviles de la población para informar sobre fenómenos naturales y recomendaciones de seguridad.

Senamhi advirtió precipitaciones y ráfagas de viento entre el 9 y 10 de enero en varias regiones del país.

Usuarios de redes sociales reportaron que sus dispositivos recibieron la notificación del Sismate cerca de la 1 p.m., horario en el que muchos pobladores estaban trabajando o incluso almorzando.

“El Senamhi informa que, del viernes 9 al sábado 10 de enero, se presentarían lluvias de ligera a moderada intensidad en la costa centro y sur. Mantente alerta a las indicaciones de las autoridades competentes”, dice el mensaje.

¿En qué consiste el Sismate?

El uso del Sismate como medio para alertar sobre lluvias, inundaciones y otros fenómenos destaca la importancia de contar con sistemas de comunicación temprana para proteger a la población y reducir los impactos de eventos climáticos repentinos.

Las autoridades también recordaron que este tipo de alertas facilita la planificación y respuesta ante posibles contingencias, especialmente en áreas costeras donde las lluvias pueden influir en la dinámica urbana y en actividades diarias de los residentes.