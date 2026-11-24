Un sismo de magnitud 3.3 remeció la región Lima la mañana de este martes 24 de noviembre, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su página web. El movimiento telúrico se registró a las 7:58 a.m. y tuvo como epicentro una zona del mar frente a la provincia de Cañete.

De acuerdo con el reporte del IGP, el epicentro del temblor se ubicó a 13 kilómetros al oeste de Mala, en la provincia de Cañete, región Lima.

El organismo científico precisó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 58 kilómetros y alcanzó una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en la localidad de Mala.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0829 Fecha y Hora Local: 24/11/2026 07:58:57 Magnitud: 3.3 Profundidad: 58km Latitud: -12.65 Longitud: -76.75 Intensidad: II-III Mala Referencia: 13 km al O de Mala, Cañete - Lima https://t.co/DxU5wlKIFl — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 24, 2026

Segundo sismo sentido en el país durante el día

Este movimiento telúrico representa el segundo sismo sentido en el territorio peruano durante la jornada de este martes.

Horas antes, durante la madrugada, un temblor de magnitud 3.3 también remeció la región Arequipa, de acuerdo con los reportes sísmicos del país.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0828 Fecha y Hora Local: 24/11/2026 00:05:03 Magnitud: 3.3 Profundidad: 40km Latitud: -16.54 Longitud: -72.87 Intensidad: II Camaná Referencia: 20 km al NO de Camaná, Camaná - Arequipa https://t.co/x3LL328syf — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 24, 2026

Los registros del IGP permiten conocer las características de cada movimiento telúrico, como su magnitud, profundidad, ubicación del epicentro e intensidad percibida por la población.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia ante un sismo?

Ante la posibilidad de un sismo de mayor intensidad, es importante contar con una mochila de emergencia que reúna los artículos indispensables para atender las necesidades básicas durante las primeras horas de un desastre. Entre los principales elementos que debe contener se encuentran:

Agua y alimentos: botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente.

botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente. Iluminación y comunicación: linterna, pilas adicionales, radio portátil, silbato y cargador portátil para el celular.

linterna, pilas adicionales, radio portátil, silbato y cargador portátil para el celular. Salud: botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual.

botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual. Higiene y protección: artículos de aseo personal, mascarillas, ropa de cambio y prendas de abrigo.

Dinero y documentos: efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad.

efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad. Otros implementos: agenda con teléfonos de familiares y emergencias, duplicado de llaves, bolsas resistentes, guantes de trabajo y cinta adhesiva multiuso.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la mochila de emergencia debe pesar aproximadamente ocho kilos como máximo. Además, se recomienda contar con una por cada dos personas.

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