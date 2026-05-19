Resumen

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Hernando Tavera advierte que aún hay energía sísmica acumulada en la costa central del país. (Foto: Andina)
Hernando Tavera advierte que aún hay energía sísmica acumulada en la costa central del país. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, brindó detalles sobre el sismo de magnitud 6.1 que se registró este martes en la región Ica y que también fue percibido en la capital. El movimiento telúrico ocurrió a las 12:57 p.m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 41 kilómetros al sur de Ica.

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