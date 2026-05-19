El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, brindó detalles sobre el sismo de magnitud 6.1 que se registró este martes en la región Ica y que también fue percibido en la capital. El movimiento telúrico ocurrió a las 12:57 p.m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 41 kilómetros al sur de Ica.

Según detalló Tavera, el epicentro estuvo prácticamente debajo de la ciudad de Ica, lo que generó una percepción intensa del movimiento sísmico entre la población. “Acá en Lima hemos percibido el sacudimiento del suelo a raíz del evento sísmico que ha ocurrido a las 12:57 p.m.; el epicentro lo hemos ubicado a 41 kilómetros del sur de Ica”, señaló.

Un fuerte sismo se registró esta tarde en la región de Ica, reportó el IGP. (Foto: IGP)

Además, indicó que el movimiento ocurrió a una profundidad de 81 kilómetros, lo que permitió corroborar que el epicentro se encontraba en continente. “El epicentro está prácticamente debajo de la ciudad de Ica, y se ha sentido un sacudimiento bastante intenso, porque el movimiento ha sido vertical”, explicó.

El sismo también se sintió en Lima

El titular del Instituto Geofísico del Perú explicó que, pese a la distancia entre Lima e Ica, las ondas sísmicas llegaron a la capital y provocaron un movimiento ondulatorio. “Lima está aproximadamente a 350 kilómetros de Ica, por lo tanto las ondas aquí han sacudido el suelo de manera ondulatoria y eso es normal”, precisó.

Asimismo, señaló que la intensidad del sismo en Ica fue de grado 6, lo que obligó a muchas personas a evacuar hacia zonas abiertas como medida de prevención.

Por otro lado, Hernando Tavera informó que, hasta el momento, no se han reportado daños estructurales. “La población ha tenido que salir a zonas abiertas, pero hasta el momento no tenemos reportes de daños materiales, así como no hay alerta de tsunami”, afirmó.

La importancia del simulacro nacional

Finalmente, el especialista recordó que a fines de mayo se realizará un simulacro nacional y exhortó a la población a participar de manera responsable. “El evento nos recuerda que este fin de mes de mayo hay un simulacro a nivel nacional, esperemos que todos participen con la debida responsabilidad”, manifestó.

Además, resaltó que cada sismo debe servir como una oportunidad para reforzar la cultura de prevención en el país. “Cada evento sísmico nos recuerda dónde vivimos y qué es lo que debemos hacer”, concluyó.

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