Un fuerte sismo remeció gran parte del Perú la tarde de este viernes 20 de noviembre. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 6.7 con epicentro en Junín.

Debido a su intensidad y alcance, el evento sísmico fue percibido en diversas regiones del país, generando una inmediata reacción de alerta entre la población.

Foto: Captura videos X

Reacciones y videos

Tras producirse el movimiento telúrico, varios usuarios reportaron cómo vivieron esos instantes de tensión a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

Tras el sismo, se reportó la caída de piedras en la vía de Pasamayito, en el límite entre los distritos de San Juan de Lurigancho (SJL) y Comas, lo que generó alerta entre los conductores que transitaban por la zona.

🚨 #LOÚLTIMO | Lima: Caída de piedras se registró en la vía de Pasamayito, límite de SJL con Comas tras sismo de 6.7 en Junín. https://t.co/kh3dbBMwT8 — Roger García (@Aderly) November 21, 2026

En Oxapampa, los pobladores también grabaron cómo se sintió el movimiento telúrico mientras abandonaban sus viviendas para ponerse a buen recaudo en zonas seguras.

#PrimeroALas8 | El sismo de magnitud 6.7 generó alarma en Oxapampa, donde los pobladores salieron a las calles. Corresponsal informó que, hasta el momento, no se registran daños personales ni materiales de consideración. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/KyTGrpHJ6p — Canal N (@canalN_) November 21, 2026

Un deslizamiento de tierra y rocas se registró esta noche en la Costa Verde, luego del fuerte sismo de magnitud 6.7 que tuvo su epicentro en la región Junín y que también se sintió en la capital.

Deslizamiento en la costa verde por el temblor csm https://t.co/kuNnQuS9sj — Christian 𓆰𓆪 (@CHRlSTlAN____) November 21, 2026

El movimiento telúrico sorprendió a los asistentes a una celebración religiosa en Huánuco. El sismo quedó registrado durante una transmisión en vivo de una misa.

#Sismo de Junín| Así se sintió en Huánuco el temblor de fuerte intensidad ocurrido a las 7:09 PM del 20 de noviembre de 2026. Magnitud: 6.7 📹Gianfranco A. https://t.co/UwTTPSibqa — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) November 21, 2026

Otra usuaria en Junín reportó desde su hogar el parpadeo constante de luces de los postes de la calle.

#Sismo #temblor #Junin 😔🙏 Tremendo susto.😱 https://t.co/IeBaVdcWvB — Gina Izquierdo💮 (@Izquierdo3110) November 21, 2026

Desde Junín, usuarios reportaron el fuerte movimiento que los sorprendió esta noche.

🚨🇵🇪 Así se sintió el fuerte sismo de magnitud 6,7 en la región de Junín. https://t.co/r6TbI5teMi — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) November 21, 2026

Videos de usuarios reportan el movimiento telúrico de 6.7 en Junín.

Así se sintió el terremoto 6.7 que acaba de pasar en #Peru ‼️ https://t.co/D45WW1yqWP — 939 DOWN 👎🛖 (@787up3) November 21, 2026

Recomendaciones para una evacuación segura

Ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud y la posibilidad de réplicas, las autoridades de gestión del riesgo de desastres recuerdan a la ciudadanía la importancia de mantener la calma en todo momento y evitar correr o generar pánico.

Asimismo, se enfatiza la necesidad de apoyar prioritariamente a los adultos mayores, niños y personas con movilidad reducida durante la evacuación, guiándolos de manera ordenada hacia las zonas seguras internas o puntos de reunión externos previamente establecidos.

MIRA AQUÍ: Fuerte temblor en Junín genera temor en la población ante posibles réplicas

¿Qué debe contener la Mochila para Emergencias (Primeras 24 horas)?

El contenido de la mochila debe ser básico y liviano para permitir un fácil transporte:

Alimentos y agua: Bebidas embotelladas sin gas, latas de conserva (atún o caballa), galletas de agua o integrales y barras energéticas.

Bebidas embotelladas sin gas, latas de conserva (atún o caballa), galletas de agua o integrales y barras energéticas. Higiene: Gel antibacterial, papel higiénico, pañuelos desechables, toallas de mano y toallas higiénicas.

Gel antibacterial, papel higiénico, pañuelos desechables, toallas de mano y toallas higiénicas. Salud y primeros auxilios: Botiquín básico (gasas, alcohol, curitas) y medicamentos de uso indispensable para familiares con dolencias o enfermedades crónicas.

Botiquín básico (gasas, alcohol, curitas) y medicamentos de uso indispensable para familiares con dolencias o enfermedades crónicas. Equipos y comunicación: Radio portátil a pilas, linterna con pilas de repuesto, cuaderno y lapicero.

Radio portátil a pilas, linterna con pilas de repuesto, cuaderno y lapicero. Dinero y llaves: Dinero en efectivo (de preferencia monedas y billetes pequeños) y duplicado de llaves de la vivienda o vehículo.

Dinero en efectivo (de preferencia monedas y billetes pequeños) y duplicado de llaves de la vivienda o vehículo. Abrigo: Mantas o cobijas ligeras pero abrigadoras.

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