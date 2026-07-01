Un sismo de magnitud 3.5 se registró la noche de este miércoles 1 de julio en la provincia de Caylloma, en la región Arequipa. De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 8:19 p. m. a 18 kilómetros al sur del distrito de Maca.

Simulacro de sismo en Arequipa. Foto: GEC.

Según el IGP, el temblor tuvo una profundidad focal de 14 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento de carácter superficial. No obstante, debido a la cercanía del epicentro a la superficie, el sismo se percibió con una intensidad de grado II-III, lo que provocó un leve remezón percibido por los pobladores de esta zona.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades locales de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Caylloma y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa no han reportado daños materiales ni víctimas humanas .

Sismos registrados en Perú HOY vía IGP | Foto: IGP

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

El Perú es parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una alta actividad sísmica que expone al país a movimientos telúricos de distintas magnitudes. Ante esto, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda las siguientes medidas preventivas organizadas en tres etapas;

Antes del sismo

Identificar y asegurar aquellos elementos decorativos fijados en paredes o techos que puedan desprenderse y causar lesiones, tales como cuadros, espejos y lámparas.

Participar de manera activa en los simulacros organizados por el Estado con el objetivo de reconocer con precisión las rutas de salida y las zonas de seguridad interna y externa.

Armar una mochila de emergencia básica que incluya agua embotellada, alimentos no perecibles, prendas de abrigo, linterna, radio a pilas, silbato y un botiquín de primeros auxilios. Este equipaje debe estar al alcance y de fácil acceso a la salida.

Durante el sismo

Mantener la calma para facilitar el desplazamiento ordenado y asistir a las personas que requieran apoyo.

Evitar el uso de ascensores en edificios multifamiliares u oficinas bajo cualquier circunstancia.

Alejarse de los componentes de vidrio o ventanas y ubicarse en las áreas seguras previamente determinadas en la estructura.

En caso de encontrarse en la vía pública, buscar espacios abiertos alejados de edificaciones, postes de alumbrado, árboles y tendido de cables eléctricos.

Las autoridades de California recomiendan que cada hogar tenga un plan y una mochila de emergencia. Prepararte hoy puede evitar el caos y las pérdidas cuando ocurra el próximo temblor (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Después del sismo

Verificar las condiciones estructurales antes de reingresar. De ser viable, interrumpir los flujos de los servicios de electricidad, agua y gas natural para mitigar riesgos de cortocircuitos, inundaciones o deflagraciones.

Dirigirse a las zonas de concentración vecinal establecidas por las autoridades municipales para recibir asistencia técnica o médica.

Utilizar exclusivamente linternas autónomas para la inspección de los espacios. Se prohíbe el uso de fósforos, encendedores o velas ante la posibilidad de fugas de gas no detectadas.