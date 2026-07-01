Las autoridades locales de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Caylloma y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa no han reportado daños materiales ni víctimas humanas. Foto: IGP/composición GEC
Las autoridades locales de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Caylloma y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa no han reportado daños materiales ni víctimas humanas. Foto: IGP/composición GEC
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.5 se registró la noche de este miércoles 1 de julio en la provincia de Caylloma, en la región Arequipa. De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 8:19 p. m. a 18 kilómetros al sur del distrito de Maca.

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