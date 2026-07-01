Un sismo de magnitud 3.5 se registró la noche de este miércoles 1 de julio en la provincia de Caylloma, en la región Arequipa. De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 8:19 p. m. a 18 kilómetros al sur del distrito de Maca.
Un sismo de magnitud 3.5 se registró la noche de este miércoles 1 de julio en la provincia de Caylloma, en la región Arequipa. De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 8:19 p. m. a 18 kilómetros al sur del distrito de Maca.
Según el IGP, el temblor tuvo una profundidad focal de 14 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento de carácter superficial. No obstante, debido a la cercanía del epicentro a la superficie, el sismo se percibió con una intensidad de grado II-III, lo que provocó un leve remezón percibido por los pobladores de esta zona.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades locales de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Caylloma y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa no han reportado daños materiales ni víctimas humanas.
¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?
El Perú es parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una alta actividad sísmica que expone al país a movimientos telúricos de distintas magnitudes. Ante esto, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda las siguientes medidas preventivas organizadas en tres etapas;
Antes del sismo
Identificar y asegurar aquellos elementos decorativos fijados en paredes o techos que puedan desprenderse y causar lesiones, tales como cuadros, espejos y lámparas.
Participar de manera activa en los simulacros organizados por el Estado con el objetivo de reconocer con precisión las rutas de salida y las zonas de seguridad interna y externa.
Armar una mochila de emergencia básica que incluya agua embotellada, alimentos no perecibles, prendas de abrigo, linterna, radio a pilas, silbato y un botiquín de primeros auxilios. Este equipaje debe estar al alcance y de fácil acceso a la salida.
Mantener la calma para facilitar el desplazamiento ordenado y asistir a las personas que requieran apoyo.
Evitar el uso de ascensores en edificios multifamiliares u oficinas bajo cualquier circunstancia.
Alejarse de los componentes de vidrio o ventanas y ubicarse en las áreas seguras previamente determinadas en la estructura.
En caso de encontrarse en la vía pública, buscar espacios abiertos alejados de edificaciones, postes de alumbrado, árboles y tendido de cables eléctricos.
Después del sismo
Verificar las condiciones estructurales antes de reingresar. De ser viable, interrumpir los flujos de los servicios de electricidad, agua y gas natural para mitigar riesgos de cortocircuitos, inundaciones o deflagraciones.
Dirigirse a las zonas de concentración vecinal establecidas por las autoridades municipales para recibir asistencia técnica o médica.
Utilizar exclusivamente linternas autónomas para la inspección de los espacios. Se prohíbe el uso de fósforos, encendedores o velas ante la posibilidad de fugas de gas no detectadas.