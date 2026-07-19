El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que el Gobierno viene actuando de manera rápida frente al sismo de magnitud 5.1 registrado en la región Junín, con el envío inmediato de ayuda humanitaria y la coordinación permanente con las autoridades regionales y locales para atender a la población damnificada.

Durante una entrevista en Radio Nacional, Balcázar señaló que las primeras acciones del Ejecutivo ya permitieron hacer llegar frazadas, carpas y alimentos a las zonas afectadas. Asimismo, indicó que se elaborará un padrón de damnificados para garantizar que el apoyo llegue de manera ordenada a quienes más lo necesitan.

“Que tengan la seguridad de que estamos actuando con rapidez. La ayuda ya se encuentra en manos de las autoridades de Junín y también del Gobierno. Vamos a elaborar un listado para socorrer a los damnificados y brindarles la atención inmediata que necesitan”, expresó el mandatario.

Sismo de magnitud 5.1 deja al menos cinco fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados. (Foto: Indeci)

Asimismo, el jefe de Estado informó que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, fueron enviados a Junín para supervisar las labores de atención y coordinar la distribución de ayuda humanitaria.

Según el reporte preliminar recibido por el Ejecutivo, el movimiento sísmico dejó personas fallecidas, heridos, una persona desaparecida y numerosas viviendas colapsadas, siendo el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, una de las zonas con mayores daños.

“Por eso nuestra reacción y el envío de ayuda han sido inmediatos. Estamos en coordinación con el Gobierno Regional de Junín para que la asistencia humanitaria llegue de manera ordenada a nuestros hermanos que han sufrido este desastre… Lo importante es conocer qué tipo de ayuda necesitan nuestros hermanos damnificados”, señaló el jefe de Estado.

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Además, Balcázar anunció que viajará a la región afectada una vez que reciba el informe técnico de las autoridades desplazadas al lugar. Explicó que esta evaluación permitirá identificar con precisión las necesidades de la población y adoptar nuevas medidas para acelerar la atención.

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El mandatario adelantó también que el Gobierno publicará en los próximos días un decreto de urgencia destinado a focalizar recursos y reforzar la capacidad de respuesta ante los posibles daños de un fenómeno de El Niño de magnitud fuerte.