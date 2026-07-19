Presidente José María Balcázar asegura respuesta inmediata del Gobierno tras sismo de 5.1 en Junín. (Foto: Gobierno del Perú)
Presidente José María Balcázar asegura respuesta inmediata del Gobierno tras sismo de 5.1 en Junín. (Foto: Gobierno del Perú)
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que el Gobierno viene actuando de manera rápida frente al sismo de magnitud 5.1 registrado en la región Junín, con el envío inmediato de ayuda humanitaria y la coordinación permanente con las autoridades regionales y locales para atender a la población damnificada.

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