Durante una entrevista en Radio Nacional, Balcázar señaló que las primeras acciones del Ejecutivo ya permitieron hacer llegar frazadas, carpas y alimentos a las zonas afectadas. Asimismo, indicó que se elaborará un padrón de damnificados para garantizar que el apoyo llegue de manera ordenada a quienes más lo necesitan.
“Que tengan la seguridad de que estamos actuando con rapidez. La ayuda ya se encuentra en manos de las autoridades de Junín y también del Gobierno. Vamos a elaborar un listado para socorrer a los damnificados y brindarles la atención inmediata que necesitan”, expresó el mandatario.
Asimismo, el jefe de Estado informó que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, fueron enviados a Junín para supervisar las labores de atención y coordinar la distribución de ayuda humanitaria.
Según el reporte preliminar recibido por el Ejecutivo, el movimiento sísmico dejó personas fallecidas, heridos, una persona desaparecida y numerosas viviendas colapsadas, siendo el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, una de las zonas con mayores daños.
“Por eso nuestra reacción y el envío de ayuda han sido inmediatos. Estamos en coordinación con el Gobierno Regional de Junín para que la asistencia humanitaria llegue de manera ordenada a nuestros hermanos que han sufrido este desastre… Lo importante es conocer qué tipo de ayuda necesitan nuestros hermanos damnificados”, señaló el jefe de Estado.
Además, Balcázar anunció que viajará a la región afectada una vez que reciba el informe técnico de las autoridades desplazadas al lugar. Explicó que esta evaluación permitirá identificar con precisión las necesidades de la población y adoptar nuevas medidas para acelerar la atención.
El mandatario adelantó también que el Gobierno publicará en los próximos días un decreto de urgencia destinado a focalizar recursos y reforzar la capacidad de respuesta ante los posibles daños de un fenómeno de El Niño de magnitud fuerte.
El fuerte sismo de magnitud 5,1 que remeció la provincia de Chupaca