Néstor de la Rosa, alcalde del Rímac, informó a El Comercio que, tras el sismo del domingo, se registraron desprendimientos en 30 inmuebles en la zona urbana de ese distrito, que pertenecen a la zona monumental del distrito; este espacio forma parte del Patrimonio Cultural de la Nación desde 1972.

Casona del Jr Chiclayo del Rímac con escalera y paredes agrietadas. Foto: Antonio Melgarejo. / ANTONIO MELGAREJO

Asimismo, indicó que hubo desprendimientos de rocas en el acceso a la cruz del cerro San Cristóbal. “Felizmente, no había personas cerca a la cruz del cerro en ese momento”, declaró.

Piedras caídas sobre el acceso a la cruz del cerro San Cristóbal. Foto: Municipalidad del Rímac.

Además, De la Rosa indicó que existen 4.700 viviendas del Rímac en condición inhabitable , conforme a registros de Defensa Civil. “Más de 30.000 mil vecinos viven en allí en un alto nivel de riesgo, incluso ancianos, niños y personas con discapacidad. Gran parte de ellas son casonas centenarias de quincha y adobe”, afirmó. “Si el temblor duraba 30 segundos más, todo se hubiera caído”, agregó.

El alcalde mencionó que estos inmuebles deben ser demolidos por su condición. Sin embargo, al tener un régimen especial por formar parte del patrimonio de la nación, manifestó que se requiere un permiso del Ministerio de Cultura y los propietarios para realizar cualquier acción.

“Los habitantes se niegan a abandonar las casas, a pesar de que junto con el Ministerio de Vivienda y Proinversión hemos desarrollado programas de expropiación, explicando a los propietarios que recibirán un justiprecio. Pero los vecinos prefieren quedarse allí”, expresó.

El Comercio recorrió el Rímac y encontró una casona en estado ruinoso en el cruce de los jirones Chiclayo y Cajamarca. El balcón que da a esta intersección está desnivelado. Además, la fachada de quincha presenta fisuras y roturas que han dejado ladrillos expuestos.

Casona del Rímac en mal estado en los jirones Chiclayo y Cajamarca. Foto: Antonio Melgarejo. / ANTONIO MELGAREJO

Raquel Nuñez, inquilina del inmueble, comentó a El Comercio que la casona no fue afectada por el sismo. Mencionó que en el predio viven 10 familias, pese a que fue declarado como inhabitable. “No tenemos a dónde ir. Yo soy de provincia. Pero nos gustaría que las autoridades nos den una opción para mudarnos a un lugar más seguro”, relató.

Al costado de esta casona, dos inmuebles, de color celeste y amarillo, lucían grietas en su fachada y desprendimientos en sus segundos niveles.

Casonas del Jr. Chiclayo. Foto: Antonio Melgarejo. / ANTONIO MELGAREJO

Por otro lado, De la Rosa aseguró que actualmente la municipalidad “no cuenta con recursos para invertir en la reparación de inmuebles deteriorados ” .

En consecuencia, comentó que su gestión impulsa que el distrito del Rímac sea incluido como beneficiario de la Ley 31980, que estableció un régimen especial para el centro histórico de Lima y otorga a la Municipalidad de Lima un 3% de lo recaudado por concepto del IGV para la recuperación del patrimonio del centro histórico.

“Queremos que el Rímac sea incluido y modificar la Ley 31980 para que, de todo el IGV recaudado en el Rímac, el 3% se destine a la inversión en protección, conservación y restauración del patrimonio cultural del Rímac. Con la modificación de la ley, obtendríamos entre 100 y 200 millones para invertir en las reparaciones de viviendas en el distrito”, dijo De la Rosa. “Esperamos que este mes el Congreso apruebe la modificación de la ley”, dijo.

Casonas del Centro de Lima: ¿En qué estado se encuentran?

Mario Casaretto, vocero de la MML, comunicó a este Diario que 10 inmuebles antiguos del Centro de Lima fueron afectados por el sismo de 6,1 del domingo. “Los inmuebles sufrieron daños leves, principalmente fisuras estructurales y cornisas desprendidas. Se encuentran en el Parque Universitario y los jirones Ayacucho, Junín, Cervantes, Huánuco, Ica, Andahuaylas y el Jr. de La Unión”, dijo.

Casaretto detalló que la evaluación de los daños fue posible gracias a la labor de especialistas de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML a través de la verificación de fachadas, estructuras y de servicios básicos.

El funcionario señaló que existen 1.678 inmuebles del centro histórico en estado ruinoso e inhabitable. “El 20% de ellos son casonas; también se encuentran quintas y viviendas. Algunas tienen más de 100 años y la mayoría superar¿ los 80. Hemos notificado a todos sus habitantes el riesgo inminente del daño de sus inmuebles”, declaró.

“Lamentablemente, los habitantes no quieren abandonar las viviendas y apuntalan los balcones, pasadizos y fachadas. Luego de los últimos incendios de Barrios Altos, el alcalde Rafael López Aliaga ofreció a los vecinos de las casas afectadas que se muden temporalmente a los albergues de la municipalidad en el Jr. Cañete y Alfonso Ugarte, pero no aceptaron; prefirieron quedarse en el refugio temporal de la plaza Italia”, comentó. “Nosotros no tenemos la facultad de desalojarlos”, agregó.

En ese sentido, afirmó que faltan programas de viviendas multifamiliares en Lima "que ofrezcan residencias cómodas y a precios módicos" que puedan costear las personas que habitan inmuebles inhabitables.

¿Cómo se encuentra el patrimonio del centro histórico?

Ricardo Rivera, coordinador de Gestión de Riesgo en el Patrimonio Cultural de Prolima, la gerencia de la MML que recupera el valor cultural del centro histórico de la capital, informó que solo se registraron dos daños menores en elementos ornamentales de inmuebles que conforman el patrimonio de esta área de la ciudad.

“En el Jr. Junín, una cornisa de madera se salió de su lugar en el balcón de una fachada. Acudimos y se volvió a colocar. En el cruce de los jirones Cusco y Emancipación, se reportaron elementos sueltos en balaustres y parapetos en un espacio donde se estaba reforzando la balaustrada de un inmueble”, mencionó.

Rivera destacó que el área de Gestión de Riesgo de Prolima ha realizado una estrategia de prevención del patrimonio del centro de la ciudad a través de dos equipos: un grupo técnico y otro operativo.

“El equipo técnico está conformado por arquitectos e ingenieros con conocimientos de estructuras históricas. Ellos identifican los riesgos. Con esta información, los carpinteros y restauradores de nuestro equipo operativo hacen intervenciones de emergencia en los inmuebles afectados, como labores de apuntalamiento, desmontaje, reforzamiento, etcétera”, resaltó. “Durante la fase operativa, el equipo técnico evalúa las acciones, porque, al trabajar con elemento patrimonial antiguo, se presentan hallazgos que pueden obligar a reformular la estrategia técnica”, añadió.