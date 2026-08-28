Dos ataques con explosivos artesanales fueron registrados durante la últimas madrugada en Huáscar, en San Juan de Lurigancho (SJL). Los atentados ocurrieron en viviendas ubicadas a menos de una cuadra de distancia y con apenas cinco minutos de diferencia.

El primer ataque tuvo como objetivo una bodega cuya propietaria venía siendo víctima de extorsión. La mujer había dejado el inmueble por temor, pero un familiar de 66 años permaneció en la vivienda y terminó herido tras la detonación.

Dos atentados con explosivos en Huáscar ponen bajo investigación una posible conexión por extorsión. Foto: Captura de video/Panamericana

De acuerdo con la información preliminar, la familia afectada venía pagando cupos extorsivos. Pese a ello, los delincuentes detonaron un explosivo artesanal en la puerta de la vivienda.

La explosión provocó lesiones en una de las piernas del familiar de 66 años. Sus heridas fueron leves y actualmente se encuentra en recuperación.

Cinco minutos después atacaron la casa de un dirigente

Apenas cinco minutos después del primer atentado, otro explosivo fue detonado en la vivienda de un dirigente de mototaxistas, ubicada a menos de una cuadra del primer inmueble atacado.

En este segundo caso, los presuntos extorsionadores dejaron un mensaje escrito en el que exigían que el dirigente se comunique con un número de celular.

Explosivos contra una bodega y un dirigente en San Juan de Lurigancho. Foto: Captura de video/Panamericana

La detonación ocurrió en la puerta de la vivienda y también afectó al mototaxi que se encontraba en el lugar. La onda expansiva provocó además la destrucción de varias ventanas y daños en la infraestructura cercana.

La Policía informó que el dirigente de mototaxistas ya había presentado denuncias relacionadas con extorsión. Este antecedente es uno de los elementos que las autoridades analizan para establecer si ambos ataques forman parte de una misma modalidad delictiva.

La zona donde ocurrieron los atentados también es señalada preliminarmente como un sector en el que suelen registrarse hechos delictivos.

Finalmente, las autoridades vienen investigando los dos ataques y no descartan que exista una relación entre ellos.

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