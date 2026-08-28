Dos ataques con explosivos sacuden zona de Huáscar en SJL. Foto: Captura de video/Panamericana
Dos ataques con explosivos sacuden zona de Huáscar en SJL. Foto: Captura de video/Panamericana
Por Redacción EC

Dos ataques con explosivos artesanales fueron registrados durante la últimas madrugada en Huáscar, en San Juan de Lurigancho (SJL). Los atentados ocurrieron en viviendas ubicadas a menos de una cuadra de distancia y con apenas cinco minutos de diferencia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.