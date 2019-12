Isabel Manrique debe ingresar todos los días a su departamento, ubicado en el segundo piso de la casa de su papá, a través de la ventana que da a la calle con ayuda de una precaria escalera que coloca en la parte exterior del inmueble. Ella denuncia que sus hermanas quieren que se vaya del predio ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

En declaraciones a ATV+, la agraviada contó que este problema inició en 2017 cuando sus hermanas cambiaron la chapa de la puerta principal del inmueble. Desde ahí, ella debió ayudarse con una escalera para poder ingresar.

“Mis hermanas quieren que me vaya del departamento. Mi padre nos dio voluntariamente a cada uno de sus hijos un espacio en esta casa”, indicó. En las imágenes difundidas por el matinal, no solo se observa la arriesgada acción que la mujer debe realizar todos los días para poder ingresar a la vivienda sino también la precariedad en la que debe vivir pues no tiene ni luz ni agua.

Por su parte, el padre de Isabel indicó que su hija tiene otra casa y que ella no vive en ese departamento. Asimismo, precisó que él fue quien cambió la chapa de la puerta principal y le cortó la luz y agua para que ya no pudiera ingresar ni utilizar el segundo piso donde reside.

“Yo he cortado la luz porque no quiere pagar el servicio. Viene con sus hijas, su pareja. Ella tiene su casa, no vive aquí”, aseveró. “Ella lo ha buscado, se ha metido a la fuerza”, agregó.

“Ella metió sus cosas a escondidas. Mi papá quiere que le pague lo que invirtió en la construcción”, comentaron sus hermanas.

SAN JUAN DE LURIGANCHO: MUJER INGRESA POR SU VENTANA