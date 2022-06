Unos padres de familia denunciaron un nuevo caso de violencia escolar y xenofobia en un colegio del distrito de San Martín de Porres. Esto tras la difusión de un video donde se muestra una violenta pelea entre alumnos de la institución.

De acuerdo a la denuncia difundida en el noticiero Buenos Días Perú, la pelea fue protagonizada entre escolares de nacionalidad peruana y extranjera, pertenecientes al colegio N° 2003 “José de San Martín”.

Según los padres de familia del plantel, la agresión registrada fue desproporcionada ya que eran cinco alumnos contra uno y luego se sumaron otros menores. No se especificó mayor detalle.

“Esta agresión se ha dado en mayo y, lamentablemente, no sé que estará haciendo el director. En los videos se ve que son 5 contra 1(...) yo no tengo nada en contra de los extranjeros, pero quisiera una solución y que haya más tutoría en el colegio”, denunció una madre que prefirió no identificarse por seguridad.

También se precisó que hasta el momento se desconoce las acciones que haya tomado la institución educativa.