Los vecinos de SMP vivieron momentos de terror después que un delincuente amenazara con su arma de fuego a un empresario, quien minutos antes había retirado una fuerte cantidad de dinero de un minimarket.

De acuerdo a una cámara de seguridad, la víctima que caminaba junto a su esposa e hija son interceptados en la cuadra 4 de Castaño por el hampón que vestía polera blanca.

“El delincuente me intercepta y le boto 300 soles (…) Cuando el vecino suena su alarma, el choro sale corriendo”, dijo Borix a Latina Noticias, tras el incidente ocurrido el último sábado.

SMP: Encañonan a empresario

El empresario del sector construcción señaló que se encuentra vivo de milagro, ya que el delincuente intentó dispararle hasta en tres oportunidades, pero por una extraña razón no fue herido.

“Yo soy cristiano, yo camino con Dios y fue quien me cuidó porque me apuntaba, me disparaba, pero nunca su arma se activó”, detalló.

Tras poner su denuncia, la comisaria de Sol de Oro se encuentra investigando el caso apoyado en las imágenes registradas por una cámara de seguridad.

