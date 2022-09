Un padre de familia denunció que unos sujetos extranjeros lo secuestraron y golpearon tras confundirlo con el autor de un robo a una lavandería, en el distrito de San Martín de Porres.

MIRA AQUÍ | SMP: ladrones balean camioneta en la que iba regidor con su esposa e hijos

“Yo llegaba a mi casa, venía de realizar compras, pensé que era un robo, comienzan a golpearme, me suben a una mototaxi, me llevan a un cerro y me decían que devuelva todo lo robado. Otra persona con un revólver me apuntaba en la cabeza. Yo no entendía nada. Son extranjeros que me han reducido. Me comienzan a robar”, relató Cristhian Yataco (45) al noticiero Buenos Días Perú.

El secuestro se produjo a la altura de la cuadra 19, de la Av. Antúnez de Mayolo. “Luego me entero que había sido por un robo de un televisor. me confundieron de que yo había sido el delincuente en una lavandería”, añadió la víctima.

Se evidenció que el agraviado acabó con la cabeza rota, pómulos hinchados y varios hematomas en distintas partes del cuerpo. De lado, una cámara de seguridad registró al verdadero ladrón de la lavandería.

LEE MÁS | Huaral: menor sufrió intento de secuestro por hombre que lo persiguió y amenazó con réplica de arma de fuego

Cristhian Yataco fue liberado tras la brutal agresión, sin embargo, solicitó garantías para su vida y la de su familia pues lo habrían amenazado de muerte.

Vecinos aseguraron que la orden de secuestro y tortura fue dada por la dueña del local asaltado. “Qué casualidad que lo capturan y le piden el TV que robaron de la lavandería”, denunció un morador. El caso es investigado en la comisaría Sol de Oro.