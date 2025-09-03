Un presunto delincuente falleció tras haber sido capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de un enfrentamiento armado en el distrito de San Martín de Porres.
El hecho ocurrió el último viernes, cuando una banda de criminales interceptó a un conductor para robarle su vehículo. Según testigos, los delincuentes golpearon a la víctima y lo encañonaron apuntándole al pecho y a la cabeza. Sin embargo, agentes de la PNP intervinieron minutos después del acto delictivo, lo que desató un tiroteo.
En medio de la balacera, los asaltantes huyeron, pero uno de ellos resultó herido y fue capturado por la Policía. El sujeto, cuya identidad aún no ha sido revelada, posteriormente falleció debido a la gravedad de sus lesiones.
De acuerdo con el coronel PNP Roger Cano, el individuo dio positivo a las pruebas de absorción atómica (antimonio, plomo y bario), lo que confirmó que había disparado un arma de fuego. Además, se reveló que tenía antecedentes policiales y que al momento de su captura portaba una granada.
Banda dedicada al robo de autos
Las investigaciones preliminares indican que la organización criminal se dedica al robo de vehículos en San Martín de Porres, los cuales luego son utilizados para cometer otros delitos en diferentes puntos de Lima.
La PNP continúa con los operativos para dar con el paradero de los demás integrantes de la banda, quienes lograron escapar durante el enfrentamiento.
