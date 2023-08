Una mujer que vive en el asentamiento humano Vista Alegre, en el distrito de San Martín de Porres denuncia que su hermano destrozó y quemó parte de su vivienda luego que le reclamó por no pagar un servicio de mototaxi.

La agraviada dijo que Héctor Valverde Cachay llegó junto a otra persona en estado de ebriedad y se metió a su vivienda para no cancelar una carrera de un mototaxista.

“Destrozó todo, luego yo he ido a poner mi denuncia a la comisaría. Cuando estaba haciendo los documentos me informan que mi casa se incendiaba. Yo he venido y mis vecinos ya habían apagado el fuego”, contó María Valverde a América Noticias.

Ella detalló que su hermano Héctor Valverde registra antecedentes por violencia familiar y tiene problemas con el alcohol. Ha solicitado garantías para su vida y la de sus hijos pues el hombre habría actuado en venganza.

En tanto, María ha quedado sin hogar y mientras vive con sus cinco hijos en la casa de su hermana. Para ayudarla puede comunicarse al 970 722 273.