Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Según el gremio, las UCI representan el máximo nivel de complejidad asistencial del sistema de salud. (Foto: Andina)
Según el gremio, las UCI representan el máximo nivel de complejidad asistencial del sistema de salud. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) expresó su “preocupación” ante la convocatoria y designación de médicos no intensivistas para laborar en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), advirtiendo que esta práctica vulnera normas técnicas obligatorias y pone en grave riesgo la vida de los pacientes críticos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Médicos intensivistas advierten que nueva norma del Minsa abre la puerta al intrusismo en las UCI
Lima

Médicos intensivistas advierten que nueva norma del Minsa abre la puerta al intrusismo en las UCI

Incendio de gran magnitud en Huachipa se originó en almacén clandestino, confirma alcaldesa
Lima

Incendio de gran magnitud en Huachipa se originó en almacén clandestino, confirma alcaldesa

Lluvias en el Perú: 59 fallecidos y 5.800 damnificados dejan las fuertes precipitaciones
Perú

Lluvias en el Perú: 59 fallecidos y 5.800 damnificados dejan las fuertes precipitaciones

Senamhi vigila el caudal del río Rímac en Chosica ante posibles crecidas
Lima

Senamhi vigila el caudal del río Rímac en Chosica ante posibles crecidas