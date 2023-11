Los recursos asignados en el 2023 para combatir la violencia en los colegios del interior alcanzaron niveles mínimos; solo figuraron en los presupuestos de ocho gobiernos regionales. De enero a la fecha, los fondos para financiar acciones contra el ‘bullying’ y la violencia sexual fue de S/1′217.174, 93% menos que en el 2021 (S/19,3 millones).

Pese a que este año las denuncias por violencia entre estudiantes alcanzaron su pico más alto desde el 2013 (8.875 casos), solo Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Ica, Áncash y Puno financiaron programas preventivos. Estos se denominan “Niños y niñas vivencian experiencias de aprendizaje para desarrollar sus competencias en prevención de la violencia sexual” y “Estudiantes de inicial, primaria y secundaria vivencian experiencias de aprendizaje para el desarrollo de competencias para la prevención de acoso escolar”.

Ambos proyectos pertenecen al programa por resultados Productos Específicos para la Reducción de la Violencia contra la Mujer, promovido por diversos ministerios.

Los montos para ambos proyectos no superaron el millón de soles en ninguna de las regiones y representaron una fracción mínima de sus presupuestos en el sector educación. Asimismo, las regiones con las tasas más altas de denuncias por violencia en los colegios (Tacna, Callao, Arequipa y Moquegua) no registraron inversión en ambos rubros.





Multisectorial





Carlos Calderón, oficial de Políticas Sociales de Unicef Perú, señaló a este Diario que si bien el Ministerio de Educación (Minedu) podría liderar una estrategia para que los gobiernos regionales destinen fondos a dichas actividades, cada uno debe gestionar directamente estas partidas ante el MEF.

“El camino no sería centralizar [los recursos], todos los gobiernos deberían asignar prespuesto a este tema, pero hay regiones en donde no se está haciendo nada. El Minedu puede dar orientaciones, pero cada gobierno arma su presupuesto”, explicó.

¿Cómo afecta la escasa ejecución presupuestal observada en regiones la lucha contra el bullying y las agresiones sexuales que se producen en las aulas? Daniel Alfaro, exministro de Educación y fundador de Pirka Consultoría, señaló que en temas como la reducción de la violencia se debe resaltar la naturaleza integrada y multisectorial del presupuesto.

“Si no cumples el gasto para un producto, no solo afectas la prestación del mismo, sino de toda la cadena de servicio a la población. Hay que sensibilizar a los funcionarios para que entiendan los costos de no realizar inversiones”, opinó.

Alfaro añadió que debe tomarse en cuenta el enfoque territorial, así como usar los recursos limitados para cubrir necesidades básicas en este tema. “En el 2018, cuando tomamos la posta en el Minedu, sacamos los lineamientos para la prevención de violencia y pusimos como meta que cada UGEL tenga un psicólogo. Han pasado cinco años, ¿cuánto ha crecido el número de psicólogos y cómo se adecúan a la necesidad pública?”, comentó.

Consultado por El Comercio, el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, explicó que desde hace unos meses su gestión aplica un programa piloto con acompañamiento de la Policía en 80 escuelas de la región para frenar la violencia y anunció que en el 2024 se invertirán más de S/500.000 en este rubro. “No queremos que estas acciones sean implementadas unilateralmente, sino que haya una articulación con el Minedu, Apafa y otras organizaciones”, detalló.