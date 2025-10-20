El suboficial de tercera Luis Magallanes Gaviria, integrante de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), permanece bajo detención preliminar por siete días mientras se investiga su participación en la muerte del joven manifestante Eduardo Ruiz Sanz, conocido como Truko, ocurrida durante la protesta del 15 de octubre en el Centro de Lima.
LEE: INPE remueve a director y subdirector del penal de Piura tras fuga de interno
El hecho tuvo lugar en la intersección de la avenida Uruguay con la Plaza Francia, donde, según la versión policial, Magallanes fue agredido por un grupo de manifestantes cuando cumplía funciones de inteligencia vestido de civil.
Newsletter Buenos días
Desde el Hospital de la Policía, donde se encuentra internado por una lesión en la cabeza, el suboficial relató lo ocurrido:
“Yo no soy una persona que voy a lastimar a otras personas. Si actúo ha sido por mi vida que estaba en peligro inminente. Esas personas me han agarrado solo, sin preguntarme o identificar que si soy. Han venido de frente y dicho ‘es Terna, hay que quemar a este Terna, a este Policía’, y comenzaron a pegarme con botella, piedra y palo. Les decía ‘no soy Terna’”.
El efectivo afirmó que el disparo fue dirigido hacia el suelo cuando una persona intentó arrebatarle su arma.
“He pisado mal y me he caído. Allí es cuando una persona se lanza a mi armamento, ni siquiera agarrarme a mí o decirme que cometí un delito. Corrí porque tenía miedo que usen (el arma) en mi contra”, agregó.
De acuerdo con la defensa de Magallanes, el proyectil que impactó a Ruiz Sanz se habría deformado y achatado, lo que evidenciaría que rebotó en el pavimento antes de causar la herida mortal.
La necropsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue un hemotórax izquierdo masivo y una herida penetrante por proyectil de arma de fuego. La Fiscalía Penal continúa recabando pruebas, entre ellas videos y peritajes balísticos, para establecer si el disparo fue directo o producto de un rebote.
MÁS: El Señor de los Milagros llega al Hospital de Emergencias Pediátricas en su tercer recorrido procesional del año
En paralelo, la defensa de la familia de la víctima cuestionó la versión policial y denunció demoras en la recolección de evidencias en la zona del hecho.
TE PUEDE INTERESAR
- SIP alerta que 2025 ha sido uno de los peores años para la libertad de prensa en el Perú
- El Señor de los Milagros recorrió hospitales y calles de Lima en su tercera procesión | FOTOS
- Callao: cantante de salsa y su bailarina mueren tras presunto atentado
- PNP captura a extranjero acusado de usar dron para rastrear a víctimas de extorsión en Lima Sur
- Perú es el segundo país de la región por artículos en revistas objetadas: la UCV es la universidad con mayor número de casos
Contenido sugerido
Contenido GEC