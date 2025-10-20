El suboficial de tercera Luis Magallanes Gaviria, integrante de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), permanece bajo detención preliminar por siete días mientras se investiga su participación en la muerte del joven manifestante Eduardo Ruiz Sanz, conocido como Truko, ocurrida durante la protesta del 15 de octubre en el Centro de Lima.

El hecho tuvo lugar en la intersección de la avenida Uruguay con la Plaza Francia, donde, según la versión policial, Magallanes fue agredido por un grupo de manifestantes cuando cumplía funciones de inteligencia vestido de civil.

Desde el Hospital de la Policía, donde se encuentra internado por una lesión en la cabeza, el suboficial relató lo ocurrido:

“Yo no soy una persona que voy a lastimar a otras personas. Si actúo ha sido por mi vida que estaba en peligro inminente. Esas personas me han agarrado solo, sin preguntarme o identificar que si soy. Han venido de frente y dicho ‘es Terna, hay que quemar a este Terna, a este Policía’ , y comenzaron a pegarme con botella, piedra y palo. Les decía ‘no soy Terna’”.

Fiscalía investiga muerte de manifestante en Lima tras disparo de suboficial de la Dirincri. (Foto: Captura/Cuarto Poder)

El efectivo afirmó que el disparo fue dirigido hacia el suelo cuando una persona intentó arrebatarle su arma.

“ He pisado mal y me he caído. Allí es cuando una persona se lanza a mi armamento, ni siquiera agarrarme a mí o decirme que cometí un delito. Corrí porque tenía miedo que usen (el arma) en mi contra”, agregó.

De acuerdo con la defensa de Magallanes, el proyectil que impactó a Ruiz Sanz se habría deformado y achatado, lo que evidenciaría que rebotó en el pavimento antes de causar la herida mortal.

Detienen a policía acusado de disparar durante protestas en el centro de Lima. (Foto: Captura/Cuarto Poder)

La necropsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue un hemotórax izquierdo masivo y una herida penetrante por proyectil de arma de fuego. La Fiscalía Penal continúa recabando pruebas, entre ellas videos y peritajes balísticos, para establecer si el disparo fue directo o producto de un rebote.

En paralelo, la defensa de la familia de la víctima cuestionó la versión policial y denunció demoras en la recolección de evidencias en la zona del hecho.