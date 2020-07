Tras la oficialización del reglamento del subsidio para los transportes públicos que tenga como condición la instalación del GPS y los protocolos sanitarios, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, señaló que esta medida también debe incluir al Metropolitano y los corredores viales complementarios.

Esto es luego que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, calificó de “discriminatoria y escandalosa” esta nueva norma.

Para Quispe Candia, el Metropolitano tiene un contrato distinto que les garantiza un pago porque ganan por kilómetros recorridos y no por pasajeros, pero en este caso no todas las flotas estuvieron saliendo en medio del confinamiento.

“El subsidio tiene que ser para todos y no sectorizar. Tendrán que hacer un cálculo para saber cuánto les corresponde y no dar lo que la municipalidad exija. Protransporte hace tiempo debió pasar a la ATU, y así se evitaba estos problemas, pero no quieren firmar las cláusulas anticorrupción”, indicó.

ENTE DEBE REGULAR TARIFAS

Ante la advertencia de que el precio de los pasajes en el Metropolitano subiría al no recibir un subsidio, el presidente de la ONG Luz Ámbar sugirió la creación de una comisión de tarifas entre las autoridades y las empresas de transportes.

“Es el momento adecuado para que se constituya y se discuta el costo del pasaje para que no se excedan y también se pueda cuidar, de alguna manera, lo que se está subsidiando”, aseveró.

Por otro lado, mencionó que los transportes públicos deberían tener un cobro electrónico para demostrar el ingreso y así se pueda pagar el subsidio a cada propietario del vehículo. “Con eso la empresa podrá recoger el dinero y poner al chofer en su planilla”, precisó.

Cabe indicar que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, informó que el subsidio para transportistas se entregará a unas 50 mil unidades de transporte y que ascenderá a 117 millones de soles.

Lozada explicó que el “subsidio se calcula en función a los costos operativos, los cuales se determinan a través de los kilómetros recorridos por las unidades de transporte público”. Precisó que el subsidio se otorga por el plazo de 30 días calendario a partir de la fecha de inicio determinada en el decreto supremo.

Además, señaló que las empresas que mantengan multas no serán beneficiadas con el subsidio al transporte público.