La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), entidad adscrita al Ministerio del Interior, informó la destrucción de 8.291 armas de fuego recuperadas en diferentes regiones del país.

El procedimiento, ejecutado tras cumplirse los plazos legales para su salida definitiva del mercado, tiene como objetivo evitar el uso indebido, el comercio ilegal y el empleo del armamento con fines delictivos.

Cada arma —incautada, decomisada o entregada de manera voluntaria— pasó por un proceso de corte mecanizado, bajo la supervisión de la organización británica Mines Advisory Group (MAG) Internacional, en el marco del Programa de Seguridad Física y Gestión de Arsenales, financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Destruyen 8.291 armas de fuego en operativo nacional liderado por Sucamec. (Foto: Difusión)

De acuerdo con Sucamec, la presencia de MAG Internacional garantizó el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de transparencia, trazabilidad y control del material bélico.

“Esta acción es el resultado de un trabajo sostenido y riguroso que reafirma el compromiso de Sucamec con la seguridad ciudadana. La destrucción de estas armas representa una medida firme del Estado frente al uso indebido y el comercio ilegal de armamento”, señaló el superintendente nacional, general PNP Rafael Fernando Ríos Zavala.

Sucamec elimina más de 8.000 armas ilegales bajo supervisión internacional. (Foto: Difusión)

Ríos Zavala destacó que el objetivo de la institución es claro: reducir riesgos, proteger vidas y consolidar una cultura de paz en todo el territorio nacional.

Resultados del operativo nacional

Del total de armas destruidas, las mayores cantidades provinieron de Lima (5.773), La Libertad (554), Piura (277) y Áncash (261). El acopio fue posible gracias a acciones conjuntas de control y fiscalización entre Sucamec, la Policía Nacional del Perú (PNP) y diversas instituciones vinculadas a la lucha contra la inseguridad.

Estas intervenciones permitieron identificar y retirar del mercado armas que no contaban con la documentación o las condiciones necesarias para su uso legal.

Sucamec reafirmó que mantiene un trabajo articulado con entidades nacionales e internacionales para fortalecer el control responsable y seguro de las armas de fuego. Además, indicó que continuará impulsando políticas de prevención, fiscalización y educación orientadas a reducir la circulación de armamento ilegal y promover la seguridad ciudadana.