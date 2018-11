Unas 1.500 toneladas de basura se acumulan en Villa María del Triunfo

Los cerros de basura desperdigados en la vía pública son ahora el paisaje típico que da la bienvenida a quienes ingresan a Villa María del Triunfo (VMT). Desde hace más de dos semanas, las bolsas plásticas, restos orgánicos y desmonte, nuevamente, se han comenzado a amontonar en las principales calles de este distrito.



En un recorrido, El Comercio comprobó que existen desechos frente a colegios, centros de salud y mercados. En las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre los montículos son tan grandes que obstaculizan el paso de vehículos y peatones. Según la comuna, existen 1.500 toneladas de residuos sólidos acumulados en seis zonas de la jurisdicción debido a que se le debe más de S/1,3 millones a la empresa concesionaria de la limpieza pública.

La crisis política en la que se encuentra el distrito es la principal causa de esta deuda. El 9 de noviembre pasado el Poder Judicial ratificó la condena de tres años contra el alcalde César Infanzón por el delito de concusión. En el 2015, cuando Infanzón era regidor distrital, pidió una coima a un empresario a fin de no obstaculizar el funcionamiento de su feria de pirotécnicos.

A raíz de este último fallo, en sesión de concejo se acordó suspender del cargo a Infanzón (quien actualmente está prófugo) y encargar la alcaldía del distrito a la regidora Anatolia Golac. Sin embargo, según contó Golac a El Comercio, no puede firmar cheques, documentos, resoluciones o disponer legalmente de los fondos municipales para cumplir con el pago de los proveedores porque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no le entrega su credencial como alcaldesa provisional.

“Estamos desesperados por reanudar el servicio de limpieza porque es un problema de salud pública […] estamos haciendo gestiones para resolver el problema pero necesitamos la resolución del jurado que nos oficialice [en el cargo]”, señaló.

El municipio ha cursado varios oficios al JNE [el último es del 19 de noviembre] para que se le entregue la credencial a Golac, pero aún no han recibido respuesta. Fuentes de este Diario indicaron que ya existe un pronunciamiento del JNE sobre el tema aunque todavía no trasciende el sentido del fallo.

—Otras deudas—

El desgobierno en VMT se remonta a enero del 2017 cuando fue vacado el alcalde Carlos Palomino por nepotismo. Lo sucedió Ángel Chilingano, quien en diciembre del año pasado fue detenido por, presuntamente, liderar una organización criminal.

En esos días, las calles de VMT comenzaron a llenarse de basura. Incluso, el Ministerio de Salud declaró en alerta sanitaria el distrito. César Infanzón, quien fue designado burgomaestre provisional, dijo en ese momento que su antecesor había dejado el municipio endeudado. Solo a las empresas de limpieza se les tenía que pagar S/2 millones.

De acuerdo con la comuna, la deuda actual sería de más de S/13 millones por diversos servicios. Esta incluye los más de S/3 millones que se les adeuda en sueldos a 400 trabajadores municipales y los S/140 mil a los grifos que abastecen de combustible a la maquinaria de la municipalidad.

—Acción de control—

Ayer la Contraloría General de la República hizo una visita a los sectores del distrito afectados por la acumulación de desechos. El vicecontralor de Integridad, Humberto Ramírez, indicó que se elaboran informes para determinar las responsabilidades en esta crisis. “El constante cambio de alcaldes ha dificultado que la comuna cumpla con el recojo de basura, pero la actual autoridad debe cumplir con su rol hasta el 31 de diciembre”, aclaró.

Johnny Zas Friz, especialista en derecho municipal de la PUCP, señala que cuando una municipalidad distrital está en crisis puede solicitar a la comuna metropolitana que, temporalmente, preste algunos servicios. “Este mecanismo de avocación se debe oficializar a través de un pedido en sesión de concejo”, explica.

Zas Friz indica que los ministerios y el Ejército también pueden colaborar siempre y cuando exista una situación de emergencia.

EN DUDA

- Aún no está definido quién asumirá la Alcaldía de VMT el 1 de enero del 2019. La lista de Guido Iñigo (Perú Patria Segura) ganó con el 39,6% de los votos válidos.



- Sin embargo, Iñigo, quien era alcalde de Villa El Salvador, fue tachado antes de los comicios por el JNE debido a que no cumplía con el requisito de tener domicilio en VMT.



- El 12 de noviembre, el JNE ratificó este fallo. Sin embargo, Iñigo presentó una acción de amparo en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur para anularlo.



- Según su abogado, Alberto Borea, Iñigo sí habría acreditado el domicilio múltiple en VMT ya que desde el 2015 alquila un inmueble para realizar sus labores de campaña.



- En caso no se anule el fallo, Eloy Chávez Hernández, primer regidor de la lista, deberá asumir la alcaldía.