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Peruanos engañados con ofertas laborales regresan desde Rusia en estado delicado. (Foto: Captura de YT/RPP)
Peruanos engañados con ofertas laborales regresan desde Rusia en estado delicado. (Foto: Captura de YT/RPP)
Por Carlos Gonzales

La situación de los peruanos que participan en la guerra entre Rusia y Ucrania es incierta. La reciente denuncia de la existencia de unos 150 cuerpos de compatriotas en una morgue de la ciudad de Rostov del Don ha desconcertado a los familiares. El caso se agrava debido a que la gran mayoría de ellos fueron llevados, según sus parientes, con engaños, ya que supuestamente les habían ofrecido elevados sueldos, trabajos en lugares que no están en la zona de guerra y en actividades distintas a las militares, pero finalmente terminaron como soldados en el Ejército ruso.

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