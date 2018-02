Más de 300 personas denuncian estafa por fiesta de Halloween

Se promocionaba como “la mejor fiesta de Halloween”, pero ahora hay más de 300 personas que acusan por estafa a los organizadores de la denominada Fiesta Latina 2017.



El evento que debía realizarse el 31 de Octubre y 01 de Noviembre, en Lima y Arequipa, respectivamente, fue cancelado dos días antes “debido a problemas logísticos”.

Desde entonces, los usuarios que compraron entradas hasta por más de 2 mil soles no reciben el reembolso correspondiente. Inicialmente los pagos habían sido programados para diciembre y enero, pero hasta la fecha los afectados no reciben su dinero.

Según un informe de Canal N, la empresa organizadora es Seven Music y el representante legal, Steve Shaffner Tejada Begazo. Vía telefónica, el empresario aseguró que se encuentra en bancarrota.

“La gente no entiende que de una pérdida sustancial que te ha llevado a la bancarrota y tengas que levantarte va a demorar”, dijo. No da fechas sobre los reembolsos.

En tanto, empresa Seven Music registra suspensión temporal en la Sunat.

Los afectados intentaron conciliar con Tejada Begazo ante Indecopi, pero él no asistió a las citaciones, agrega el informe periodístico.

Vale indicar que CNCO, uno de los grupos anunciados para la Fiesta Latina 2017, explicó en una entrevista que no llegaron a l país porque los organizadores “no tenían pasajes, ni producción, ni hoteles”.