Ni Una Menos: 93% de limeños apoya marcha de mañana

En lo que va del presente año se han reportado 94 feminicidios, 175 casos de tentativa de feminicidio y 17 mil denuncias contra la libertad sexual de mujeres en todo el país, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Al respecto, según la última encuesta de Ipsos para El Comercio, el 93% de los limeños apoya la marcha Ni Una Menos que se realizará mañana, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Solo el 5% de ciudadanos no está de acuerdo con la movilización.

“Eso significa que se identifican con el objetivo de la movilización, que es de rechazo a la violencia machista para exigir al Estado acciones que garanticen nuestro derecho a la igualdad y a vivir una vida sin violencia”, señala Carmen Espinoza, directora adjunta del movimiento Manuela Ramos.

Mañana, desde las 2 p.m., se realizará una nueva movilización por calles del Centro de Lima y de otras ciudades para sensibilizar a las autoridades y a la población sobre las agresiones que sufren las mujeres. La actividad es organizada por los colectivos Ni Una Menos y 25 de Noviembre.

“Salimos de nuevo porque estamos en el mismo punto. Las cosas no han cambiado; aún hay miles de casos de agresión que no son denunciados. Otras veces la Policía Nacional no nos ayuda y no levantan el parte ante una denuncia de acoso porque la consideran como piropos”, asegura Silvana García, vocera de Ni Una Menos.

La encuesta también resaltó que el 61% de personas cree que esta marcha servirá para que disminuya la violencia hacia la mujer. Mientras que el 57% de encuestados percibe que ayudará a reducir el machismo.

Para García, el Estado debe promover una educación con enfoque de género para que los niños aprendan desde el colegio que tienen los mismos derechos. “No ganamos nada solo con penas más drásticas. Hay que hacer trabajo de prevención. Si una niña quiere jugar fútbol, está bien. Y de esta manera también se reeducará a los padres”, dice.

Ana María Choquehuanca, titular del MIMP, anunció el lanzamiento de la campaña 100pre Hay Una Solución, que incluye la línea gratuita 100, con cobertura nacional, para brindar apoyo e información sobre violencia familiar y abuso sexual. 

