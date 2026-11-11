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Flavia Chipana, comerciante de la avenida Garcilaso de la Vega, espera saludar al papa León XIV pese a profesar una religión distinta a la católica. (Foto: Joel Alonzo / GEC).
Flavia Chipana, comerciante de la avenida Garcilaso de la Vega, espera saludar al papa León XIV pese a profesar una religión distinta a la católica. (Foto: Joel Alonzo / GEC).
Por Diego Aquino Pedraza

A pocas horas de la llegada del papa León XIV al Perú, la expectativa comienza a sentirse entre los vecinos, comerciantes y transeúntes de las calles de Breña y el Cercado de Lima. Este miércoles 11 de noviembre, el pontífice arribará al Grupo Aéreo N.° 8 del Callao y posteriormente se trasladará hacia Palacio de Gobierno, donde sostendrá un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori. Durante parte del trayecto, se desplazará a bordo del papamóvil, lo que permitirá a cientos de fieles intentar verlo de cerca y recibir su bendición.

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