A pocas horas de la llegada del papa León XIV al Perú, la expectativa comienza a sentirse entre los vecinos, comerciantes y transeúntes de las calles de Breña y el Cercado de Lima. Este miércoles 11 de noviembre, el pontífice arribará al Grupo Aéreo N.° 8 del Callao y posteriormente se trasladará hacia Palacio de Gobierno, donde sostendrá un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori. Durante parte del trayecto, se desplazará a bordo del papamóvil, lo que permitirá a cientos de fieles intentar verlo de cerca y recibir su bendición.

En la víspera de este acontecimiento, El Comercio recorrió junto a un fotógrafo las avenidas Brasil, Alfonso Ugarte, Bolivia, Garcilaso de la Vega y Tacna, además de la plaza Bolognesi y el jirón Conde de Superunda. A lo largo de estas vías, los testimonios revelaron distintas maneras de vivir la llegada del Santo Padre: desde quienes consideran su presencia una bendición hasta aquellos que, sin dejar de lado sus creencias, deberán continuar trabajando para sostener sus hogares.

La expectativa también convive con algunas interrogantes. Mientras determinados comerciantes prevén un incremento de sus ventas por la afluencia de visitantes, otros desconocen si podrán mantener abiertos sus puestos durante las restricciones de tránsito y seguridad previstas para la jornada.

Basílica María Auxiliadora: la expectativa de recibir al papa a pocos metros

En la avenida Brasil, a pocos pasos de la basílica María Auxiliadora, los preparativos para recibir al pontífice despiertan entusiasmo entre quienes trabajan diariamente en los alrededores del templo. Este será uno de los puntos más importantes del desplazamiento, pues allí está previsto que León XIV cambie el vehículo cerrado en el que llegará desde el Callao por el papamóvil.

La basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, en Breña, será uno de los puntos principales del recorrido del papa León XIV, pues allí está previsto que cambie de vehículo para abordar el papamóvil. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

Hermelinda Carbajal, quien vende bebidas en los exteriores de la iglesia, considera que la posibilidad de observar al Santo Padre a escasos metros de su puesto representa una experiencia especial para su fe católica.

“Es una sensación esperada, como católica que soy. Es algo muy, pero muy maravilloso. Es un sentir inexplicable. Y ya no se puede imaginar tenerlo tan cerca porque lo vamos a tener a un paso”, comentó a El Comercio.

Hermelinda Carbajal, comerciante de bebidas en los exteriores de la basílica María Auxiliadora, espera recibir la bendición del papa León XIV cuando pase cerca de su puesto de trabajo. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

Aunque no podrá acudir acompañada de su familia, espera permanecer en su lugar de trabajo durante la jornada. Para ella, la visita representa tanto una oportunidad de recibir la bendición papal como de incrementar sus ingresos mediante la venta de agua y gaseosas a quienes lleguen a la zona.

A pocos metros, en el establecimiento Don Pepe Market, ubicado en la avenida Brasil 198, José Acuña reconoció que, pese a conocer la próxima llegada del papa al país, desconocía que el recorrido contemplaba las inmediaciones de su negocio.

José Acuña, trabajador de Don Pepe Market, en la avenida Brasil, anticipa una mayor afluencia de compradores durante la llegada del papa León XIV a Breña. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

“Sí sabía que el papa venía, pero no sabía cuál iba a ser su ruta”, explicó. El comerciante señaló que el establecimiento atiende habitualmente desde las seis de la mañana hasta la medianoche y que evalúan contar con más personal ante la posible afluencia de compradores.

Acuña recordó que durante celebraciones religiosas, como las procesiones del Señor de los Milagros, el movimiento comercial en la zona aumenta considerablemente. Por ello, considera que el paso del pontífice podría generar una situación similar. Además, espera que sus padres, también creyentes, puedan acercarse para presenciar el recorrido.

Entre la fe y el trabajo: comerciantes esperan mayores ventas, pero temen restricciones

En la plaza Bolognesi, la visita del papa también genera expectativas entre los vendedores. Sin embargo, para algunos, la principal preocupación es saber si las medidas de seguridad les permitirán trabajar con normalidad.

Milagros Ustamayta, comerciante de golosinas que lleva varios años trabajando en este sector, recordó haber presenciado anteriormente el paso de Juan Pablo II. Ahora espera tener una nueva oportunidad de observar a un pontífice, aunque todavía desconoce si podrá instalar su puesto.

Milagros Ustamayta, comerciante de la plaza Bolognesi, espera volver a presenciar el paso de un pontífice, aunque desconoce si las restricciones le permitirán trabajar con normalidad. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

“Si no nos sacan de acá, vamos a estar acá. Tendré la oportunidad de verlo”, manifestó. Para ella, el hecho de que el papa pase cerca de su lugar de trabajo será suficiente, incluso si no consigue saludarlo personalmente.

Una perspectiva distinta tiene Juan Chambilla, lustrador de zapatos que trabaja en la avenida Bolivia 335. Aunque reconoce que la llegada del Santo Padre podría congregar a numerosos ciudadanos, su prioridad será continuar atendiendo a sus clientes.

“Yo tengo que buscar a los clientes para sustentar mi alimentación, será un gran día”, expresó.

Juan Chambilla, lustrador de zapatos en la avenida Bolivia, asegura que continuará trabajando durante la visita papal, siempre que las autoridades se lo permitan. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

Chambilla explicó que no había recibido información directa sobre las restricciones que podrían afectar su actividad. Por ello, espera trabajar durante el tiempo que le permitan las autoridades municipales.

Para muchos trabajadores independientes, el paso del pontífice será un acontecimiento excepcional, pero también una jornada en la que deberán procurar sus ingresos habituales.

Garcilaso de la Vega: una bienvenida que trasciende las creencias religiosas

En la avenida Garcilaso de la Vega, conocida popularmente como Wilson, algunos comerciantes también aguardan el desplazamiento del papa.

La avenida Garcilaso de la Vega, conocida como Wilson, forma parte del sector del Centro de Lima donde El Comercio recogió testimonios de comerciantes y trabajadores sobre la llegada del pontífice. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

Flavia Chipana, quien vende golosinas en esta avenida desde hace más de 25 años, se identifica como cristiana evangélica. Pese a no profesar la fe católica, considera que la visita de León XIV merece respeto y espera poder observarlo por primera vez.

“Es una emoción. De ver a alguien que también sigue al lado de Dios, es un hombre esforzado delante de Dios”, señaló.

Flavia Chipana, comerciante de la avenida Garcilaso de la Vega, espera saludar al papa León XIV pese a profesar una religión distinta a la católica. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

La comerciante explicó que sus hijos también tienen interés en ver al papa, aunque sus obligaciones laborales podrían dificultar que la acompañen. Ella, por su parte, tiene previsto mantener su actividad comercial y saludarlo si consigue verlo.

A pocos metros, Luis Delgado, vendedor de periódicos en la misma avenida, recordó haber visto pasar a Juan Pablo II durante una visita anterior al país, aunque no tuvo oportunidad de observarlo de cerca.

Luis Delgado, vendedor de periódicos en la avenida Garcilaso de la Vega, planea continuar con su jornada de venta habitual, siempre que las condiciones de acceso se lo permitan. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

A diferencia de otros comerciantes, Delgado no contempla realizar preparativos especiales ni incrementar la cantidad de productos relacionados con el papa. Su intención es continuar con su jornada habitual, siempre que las condiciones de acceso se lo permitan.

Los testimonios muestran que la llegada de León XIV despierta curiosidad entre ciudadanos de distintas creencias y ocupaciones.

Las Nazarenas: recuerdos del papa desde un sol y pedidos contra la delincuencia

En la avenida Tacna, frente al Santuario de Las Nazarenas, los artículos religiosos alusivos al papa comienzan a formar parte de la oferta habitual de los comerciantes que trabajan en los exteriores del templo.

Frente al Santuario de Las Nazarenas, los artículos religiosos alusivos al papa comienzan a formar parte de la oferta habitual de los comerciantes. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

Estampitas, pulseras, llaveros, rosarios, almanaques y cuadros con la imagen de León XIV se exhiben junto a los tradicionales recuerdos del Señor de los Milagros.

Durante el recorrido, El Comercio constató que las estampitas se ofrecían desde S/ 1, las pulseras y algunos dijes a S/ 5, los llaveros a S/ 7 y los rosarios perfumados a S/ 8. Los cuadros y almanaques presentaban precios variables según su tamaño y presentación.

Artículos religiosos del papa León XIV Estampitas, rosarios, pulseras, llaveros y cuadros con la imagen del papa León XIV se ofrecen en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. Los comerciantes esperan un incremento de las ventas con motivo de la llegada del pontífice al Perú este miércoles 11 de noviembre. (Foto: Joel Alonzo / GEC). 1/13 Artículos religiosos del papa León XIV Estampitas, rosarios, pulseras, llaveros y cuadros con la imagen del papa León XIV se ofrecen en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. Los comerciantes esperan un incremento de las ventas con motivo de la llegada del pontífice al Perú este miércoles 11 de noviembre. (Foto: Joel Alonzo / GEC). 2/13 Artículos religiosos del papa León XIV Estampitas, rosarios, pulseras, llaveros y cuadros con la imagen del papa León XIV se ofrecen en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. Los comerciantes esperan un incremento de las ventas con motivo de la llegada del pontífice al Perú este miércoles 11 de noviembre. (Foto: Joel Alonzo / GEC). 3/13 Artículos religiosos del papa León XIV Estampitas, rosarios, pulseras, llaveros y cuadros con la imagen del papa León XIV se ofrecen en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. Los comerciantes esperan un incremento de las ventas con motivo de la llegada del pontífice al Perú este miércoles 11 de noviembre. (Foto: Joel Alonzo / GEC). 4/13 Artículos religiosos del papa León XIV Estampitas, rosarios, pulseras, llaveros y cuadros con la imagen del papa León XIV se ofrecen en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. Los comerciantes esperan un incremento de las ventas con motivo de la llegada del pontífice al Perú este miércoles 11 de noviembre. (Foto: Joel Alonzo / GEC). 5/13 Artículos religiosos del papa León XIV Estampitas, rosarios, pulseras, llaveros y cuadros con la imagen del papa León XIV se ofrecen en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. Los comerciantes esperan un incremento de las ventas con motivo de la llegada del pontífice al Perú este miércoles 11 de noviembre. (Foto: Joel Alonzo / GEC). 6/13 Artículos religiosos del papa León XIV Estampitas, rosarios, pulseras, llaveros y cuadros con la imagen del papa León XIV se ofrecen en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. Los comerciantes esperan un incremento de las ventas con motivo de la llegada del pontífice al Perú este miércoles 11 de noviembre. (Foto: Joel Alonzo / GEC). 7/13 Artículos religiosos del papa León XIV Estampitas, rosarios, pulseras, llaveros y cuadros con la imagen del papa León XIV se ofrecen en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. Los comerciantes esperan un incremento de las ventas con motivo de la llegada del pontífice al Perú este miércoles 11 de noviembre. (Foto: Joel Alonzo / GEC). 8/13 Artículos religiosos del papa León XIV Estampitas, rosarios, pulseras, llaveros y cuadros con la imagen del papa León XIV se ofrecen en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. Los comerciantes esperan un incremento de las ventas con motivo de la llegada del pontífice al Perú este miércoles 11 de noviembre. (Foto: Joel Alonzo / GEC). 9/13 Artículos religiosos del papa León XIV Estampitas, rosarios, pulseras, llaveros y cuadros con la imagen del papa León XIV se ofrecen en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. Los comerciantes esperan un incremento de las ventas con motivo de la llegada del pontífice al Perú este miércoles 11 de noviembre. (Foto: Joel Alonzo / GEC). 10/13 Artículos religiosos del papa León XIV Estampitas, rosarios, pulseras, llaveros y cuadros con la imagen del papa León XIV se ofrecen en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. Los comerciantes esperan un incremento de las ventas con motivo de la llegada del pontífice al Perú este miércoles 11 de noviembre. (Foto: Joel Alonzo / GEC). 11/13 Artículos religiosos del papa León XIV Estampitas, rosarios, pulseras, llaveros y cuadros con la imagen del papa León XIV se ofrecen en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. Los comerciantes esperan un incremento de las ventas con motivo de la llegada del pontífice al Perú este miércoles 11 de noviembre. (Foto: Joel Alonzo / GEC). 12/13 Artículos religiosos del papa León XIV Estampitas, rosarios, pulseras, llaveros y cuadros con la imagen del papa León XIV se ofrecen en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. Los comerciantes esperan un incremento de las ventas con motivo de la llegada del pontífice al Perú este miércoles 11 de noviembre. (Foto: Joel Alonzo / GEC). 13/13

Lucy Zeta, comerciante de artículos religiosos que lleva 26 años trabajando en la zona, señaló que los productos relacionados con el pontífice ya despiertan interés entre los compradores. Algunos, incluso, adquieren mercadería con la intención de revenderla durante las actividades de la visita papal.

En su puesto, los cuadros pequeños con la imagen de León XIV se ofrecen a S/ 16, mientras que los grandes alcanzan los S/ 30.

Lucy Zeta, comerciante de artículos religiosos en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, ofrece estampitas, rosarios y cuadros alusivos al papa León XIV. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

Sin embargo, la expectativa comercial también está acompañada por preocupaciones relacionadas con la seguridad ciudadana.

Úrsula Huarcaya, vendedora de recuerdos y estatuas en la avenida Tacna, espera que la llegada del pontífice represente una oportunidad para transmitir un mensaje de paz frente a la delincuencia y las extorsiones.

Úrsula Huarcaya, vendedora de recuerdos religiosos en la avenida Tacna, espera que la visita del papa León XIV transmita un mensaje de paz frente a la delincuencia y las extorsiones. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

“El mejor deseo es que nos tengan unidos a la familia [...] y que se lleve la delincuencia, que pare la extorsión”, expresó.

Huarcaya, quien trabaja en la zona desde el año 2000, manifestó que la inseguridad genera temor entre los ciudadanos. Por ello, más allá de la emoción de observar al papa por primera vez, desea que su visita contribuya a fortalecer la esperanza de vivir en un país más seguro.

Fieles buscan los mejores puntos para observar al pontífice

La expectativa también se extiende hasta las inmediaciones de la Plaza Mayor de Lima, donde algunos ciudadanos ya recorren las calles para identificar los lugares desde los cuales podrían observar la llegada del Santo Padre.

Es el caso de Juliana Chiara, vecina de San Juan de Lurigancho, quien llegó al Centro Histórico para averiguar cuáles serán los accesos y las rutas disponibles durante la jornada.

Juliana Chiara llegó desde San Juan de Lurigancho al Centro Histórico para identificar los lugares desde donde podría observar al papa León XIV durante su visita a Lima. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

“Espero poder ingresar. Estoy averiguando las rutas para ver dónde ubicarme y al menos saludar”, comentó a El Comercio.

Chiara recordó que durante la visita del papa Francisco, en 2018, también acudió a las calles del Centro de Lima para observar su desplazamiento. En aquella ocasión, las vías estaban repletas de personas y se habían instalado barreras de seguridad para ordenar a los asistentes.

Foto 1: Papa Francisco recorrió la Plaza de Armas. (Foto: Andina)

Esta vez, sus responsabilidades laborales y las de su familia dificultan que todos puedan acompañarla. Sin embargo, mantiene la intención de acudir, incluso si debe buscar un punto distinto al de la Plaza Mayor.

“Me hubiese gustado ir a misa, pero por el trabajo es complicado. Entonces, por lo menos verlo”, explicó.