El abogado del congresista Moisés Mamani, Eduardo Piaggio, negó haber cometido tocamientos indebidos contra su sobrina cuando ella era menor de edad. No obstante, reconoció que se registró una situación que pudo haber sido “malinterpretada”.

Eduardo Piaggio fue acusado por su sobrina de haberla agredido cuando tenía entre 11 y 13 años. Según relató la presunta víctima en declaraciones a ATV, el abogado la tocó indebidamente cuando estaba en su cuarto. “Me dejó tan afectada que no recuerdo ni siquiera muy bien la edad que tenía”, comentó.

En respuesta, el abogado reconoció, durante una entrevista esta mañana en RPP, que la menor lo encaró hace unos cuatros años por los presuntos tocamientos e incluso amenazó con denunciarlo. No obstante, él insiste en que no cometió el delito, pero que ella podría haber malinterpretado hechos. “No estoy justificando pero a veces un ‘tas tas’, un jalón o una cosa por el estilo no es un tocamiento indebido”, dijo.



“Soy una persona que no le gusta jugarse de manos. Sin embargo, podría haber sido un ‘tas tas’ mal interpretado o un jaloneo. Para mí el hecho hasta ahora no es claro, porque supuestamente ha sucedido hace muchos años”, agregó.



Según su relato, cuando su sobrina tenía entre 11 y 13 años entró a su cuarto luego de salir de la ducha para ver televisión porque "era el mejor cuarto de la casa".

Piaggio dijo que conversó con los padres de su sobrina para explicarles su versión y que ellos le creyeron.

Finalmente, Eduardo Piaggio cuestionó que esta acusación salga a la luz luego de que haya decidido defender a Moisés Mamani, quien fue suspendido 120 días del Congreso por una acusación de tocamientos indebidos por parte de una aeromoza.

"No voy a permitir que alguien me venga extorsionando o amenazando", comentó. No obstante, dijo que la joven no le pidió dinero u otra cosa a cambio de no denunciarlo

Lee también: