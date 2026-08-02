Un ciudadano español que también voló en la avioneta turística accidentada en Nasca el último sábado 1 de agosto, que dejó como saldo 13 muertos, afirmó que desde la empresa operadora no dan ningún aviso de seguridad y ni siquiera advirtieron si las condiciones del tiempo eran las adecuadas para volar.

Antonio López narró a Latina Noticias señaló que viajó en la nave siniestrada una semana ante junto a sus padres y que durante el vuelo la avioneta sufrió una “sacudida” pese a que prácticamente no había viento.

Señaló que las medidas de seguridad en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera de Pisco eran normales, no podían sospechar nada y que incluso les aseguraron que “eran las aeronaves más seguras, la opción más segura”.

También reveló que se enteró del accidente por un amigo suyo que también lo acompañó en su viaje y que a última hora decidió no subirse a la nave siniestrada.

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“Cuando tú entras a la avioneta, te encuentras que no es un avión comercial de estos muy grandes, está mucho menos equipado en cuanto a infraestructura, a asientos, pero es perfectamente viable, no tienes nada que sospechar, no te dan ningún aviso de seguridad, en caso de emergencia, no te dicen nada, solo dicen: ‘disfruten el viaje, abróchense los cinturones’”, expresó.

“Ellos entienden que eso ya lo sabes antes de volar (que había turbulencias o vientos anómalos) o te lo habrá explicado el guía. La noticia me viene por el amigo que nos acompañó al viaje, pero decidió no subirse”, agregó.

Finalmente, señaló que es tal la conmoción que sintió tras enterarse de la tragedia, que no le ha contado lo ocurrido a sus padres, que también lo acompañaron en su viaje turístico días antes del accidente.

“No he sido capaz a día de hoy de decírselo a mis padres. Mis padres no me siguen por redes sociales, entonces no han visto el video, no he sido capaz porque no les quiero manchar el recuerdo tan bonito que tienen del Perú, porque de verdad les ha encantado”, sentenció.

Tragedia dejó 13 muertos

La avioneta turística se estrelló en la provincia de Nasca cuando realizaba un vuelo de observación sobre las Líneas de Nasca. Había despegado del Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera de Pisco con 13 personas a bordo: 11 pasajeros y dos tripulantes. Ninguno sobrevivió al impacto.

La aeronave realizaba un tradicional sobrevuelo turístico sobre las Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos arqueológicos del país. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) reveló que la unidad afectada pertenecía a la empresa Aerodiana.

César Martínez Elías, integrante de la compañía de bomberos de Nasca, informó a medios locales que entre los pasajeros se encontraban dos turistas alemanes, dos españoles y siete italianos. Las autoridades aún no han confirmado oficialmente la identidad de las víctimas.

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