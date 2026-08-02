Accidente de avioneta en Nasca dejó 13 muertos. (Foto: GEC)
Accidente de avioneta en Nasca dejó 13 muertos. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Un ciudadano español que también voló en la avioneta turística accidentada en Nasca el último sábado 1 de agosto, que dejó como saldo 13 muertos, afirmó que desde la empresa operadora no dan ningún aviso de seguridad y ni siquiera advirtieron si las condiciones del tiempo eran las adecuadas para volar.

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