Sangre en las pistas: 1215 fallecidos por accidente de tránsito hasta mayo y y se proyecta que cifra del 2025 supere a la de años anteriores

MIRA AQUÍ: La historia del fallo del PJ que prohíbe el uso de caballos de la Policía en disturbios: lo que se viene en el proceso

En una información enviada a El Comercio, el ONSV precisó que, en los primeros cinco meses, se han reportado 36,199 siniestros viales en el país. La ciudad con más casos de muertes por accidentes de tránsito es Lima (240), seguida de Cusco (138), Piura (99), Puno (91) y Junín (84).

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Además, precisó que los siniestros ocurren con mayor frecuencia en avenidas (34%), carreteras (15%), calles (15%), jirones (7%) y autopista (7%), lo cual evidencia que, incluso, las vías urbanas menores representan un riesgo. “El 66% de los siniestros con desenlace fatal se produjeron en zonas rurales”, señaló el ONSV.

En los extremos de la ciudad se registran la mayor cantidad de accidentes de tránsito, indica especialista

Franklin Barreto, especialista en tránsito, transporte y seguridad vial, señaló que en los últimos años se ha mantenido la cifra de cerca de 3 mil muertos por accidentes de tránsito en todo el país.

En diálogo con El Comercio, el experto detalló, con base a las estadísticas de la Policía, que en Lima fallecieron 478 personas en el 2023 por siniestros viales, mientras que en el 2024 fueron 468. Incluso, la cifra no bajó drásticamente durante la pandemia, pues en el 2020 fueron 327 víctimas, en el 2021 subió a 378 y en el 2022 llegó a 418 fallecidos.

Barreto precisó que en el 2000 se reportaron 971 muertos en Lima, pero que la cantidad comenzó a disminuir gracias a la implementación de la Ley de Alcoholemia, que estableció límites sobre la cantidad de alcohol que puede tener en el organismo los conductores.

Además, indicó que uno de los factores que ha contribuido a que no disminuya la cifra de accidentes de tránsito es la decisión del Ministerio Público de no denunciar penalmente a los conductores que son detenidos por manejar en estado de ebriedad, ya que aplica “el principio de oportunidad”. Por ello, cuestionó que los congresistas presenten proyectos para devolver brevetes a los conductores detenidos por manejar en estado de ebriedad.

“La decisión del Ministerio Público de no llevar a proceso este tipo de delitos y convertirlo en una multa, conlleva a que no haya freno y las personas no se disuadan con una sanción ejemplar”, aseveró.

OPERATIVO ALCOHOLEMIA. CHOFERES EBRIOS. OPERATIVO DE TRANSITO / EPENSA CENTRO

Detalló que entre las principales causas de accidentes de tránsito están la imprudencia del conductor, el exceso de velocidad, el estado de ebriedad del conductor y la imprudencia del peatón, entre otras.

Barreto indicó que los mayores puntos de incidencia de accidentes de tránsito están situados en las zonas periféricas de la ciudad porque no hay mucho control electrónico ni físico y no hay buenas vías públicas, como en San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Comas, y en las vías rápidas como la Panamericana Sur y Vía de Evitamiento.

Cifra de fallecidos por accidentes de tránsito sería superior en el 2025, advierte especialista

La cifra de fallecidos por accidentes de tránsito en el 2025, de acuerdo con las proyecciones de los datos reportados en Sinadef, sería superior a los registrados en el 2024 y 2023, indicó el analista de datos Juan Carbajal a El Comercio.

Accidente de tránsito en vías nacionales. Foto: difusión.

“Lo que es Sinadef, respecto a accidentes de tránsito, sí se observa un incremento en estos primeros más de 200 días. Si se agarra los primeros 200 días de este año versus el mismo periodo del 2024, 2023 y 2022 sí la cifra es superior. Si sigue así, es probable que este 2025, sobre fallecidos por accidentes de tránsito, según Sinadef, sea mucho mayor”, expresó Carbajal.

TE PUEDE INTERESAR: Tren Chancay-Pucallpa: la obra que podría revolucionar el traslado a la selva y conectarse con Brasil

Además, refirió que, según los registros de Sinadef hasta el 23 de julio, se han reportado, en todo el país, 1526 fallecidos por siniestros viales, y de esa cifra 325 son en Lima.

Piden que Fiscalía denuncie penalmente a conductores ebrios

Las autoridades deberían aplicar las normas que ya vigentes y crear otras para mitigar la cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito en el Perpu, indicó Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar.

En entrevista dada a El Comercio, Quispe Candia indicó que en nuestro país hay una carencia de cultura vial, por lo que peatones y conductores “no saben comportarse en la vía”. Además, señaló que las autoridades redujeron en el 2021 las velocidades máximas de vehículos en avenidas (de 60 km/h a 50 km/h) y calles (de 40 km/h a 30 km/h), pero que los choferes no respetan la norma.

En ese contexto, recordó que el Perú fue considerado en el 2023 como el segundo país con los peores conductores del mundo, de acuerdo con un estudio de Compare The Market.

El Perú fue considerado, en el 2023, el segundo país con los peores conductores del mundo

También indicó que ciudades de otros países de Sudamérica, como Bogotá y Quito, tienen cámaras y controles de velocidad, pero en nuestro país no se ha implementado esa tecnología de manera masiva en las municipalidades provinciales, incluso recordó que el alcalde del Callao, Pedro Spadaro, apenas asumió el cargo, ya no continuó con el control de velocidad en las calles de la provincia constitucional.

Otros hechos que, a consideración de Quispe Candia, explican la gran cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito son la falta de semaforización adecuada para darle fluidez al tránsito, el no contar con un sistema integrado en el transporte y la facilidad con que se entregan licencias de conducir sin ningún control y sin ninguna calificación del postulante.

Quispe Candia cuestionó, al igual que Franklin Barreto, que el Ministerio Público se ampare en el “principio de oportunidad” para que los conductores que son detenidos en estado de ebriedad paguen una multa de 300 soles y sean liberados sin afrontar un proceso penal, pese a que las leyes consideran como un delito el manejar ebrio.

“La Policía interviene entre 12 mil a 13 mil conductores en estado de ebriedad al año. El fiscal, en vez de tramitar el informe de la Policía con el detenido ante el juez y denunciarlo, simplemente hace un acta a nombre del Estado, lo exculpa de responsabilidad y se va. Entonces, la Policía perdió tiempo haciendo operativos de alcoholemia”, remarcó el especialista.

“El artículo 2 del Código Procesal Penal permite que los fiscales puedan tramitar el principio de oportunidad a los conductores que reconozcan su falta y delito y muestren arrepentimiento. Le ponen una multa de 300 soles que va al MTC”, agregó.

Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar. (USI)

“Si los fiscales denunciaran, los jueces se verían obligados a sentenciar, así no sea una cárcel efectiva, el hecho que tenga una condena por manejar en estado de ebriedad es bastante, con eso los conductores entenderán que se les ha generado un antecedente penal”, enfatizó.

El director de la ONG Luz Ámbar informó que presentará un proyecto de ley ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso para que solo se permita que un conductor tenga 0.2% de gramos de alcohol por litro de sangre en el momento que maneje su vehículo.

Además, consideró prioritario incluir en la currícula escolar el curso de educación vial y que se incorpore en el Código Penal el delito contra la seguridad vial por hechos como conducir ebrio, manejar de manera temeraria, estar al frente de un vehículo sin brevete o tener suspendido o cancelado dicho documento.

Por último, remarcó que, a comparación de otros países, la cantidad de fallecidos en el Perú por accidente de tránsito con relación al número de habitantes y de vehículos “es un porcentaje bastante alto”.