Los escolares acusados de presunta violación sexual del colegio Liceo Naval Almirante Guise cumplirán 4 meses de internamiento preventivo. (Foto: Violeta Ayasta/ GEC)
Los escolares acusados de presunta violación sexual del colegio Liceo Naval Almirante Guise cumplirán 4 meses de internamiento preventivo. (Foto: Violeta Ayasta/ GEC)
Por Redacción EC

Mónica Fuentes, presidenta de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa), se mostró a favor de empoderar a los maestros en la formación de los escolares y de separar a los alumnos involucrados en actos graves. A continuación las respuestas a un cuestionario que se le envió:

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