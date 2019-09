Adolfo Bazán Gutiérrez: mujer denuncia que abogado la violó cuando era menor de edad

El abogado Adolfo Bazán Gutiérrez , quien cuenta con una orden de detención por tocamientos indebidos, ha sido denunciado nuevamente por delitos sexuales. Esta vez, una mujer lo acusa de haberla violado cuando ella tenía 15 años, en el año 2001.



La mujer, quien prefiere mantener su nombre en reserva, contó a ATV Noticias que todo se produjo el 28 de setiembre de ese año, un día antes de cumplir 16 años. Ella contó que decidió ir con sus amigas de colegio, de 16 y 17 años, a un restaurante en una playa del sur. El enamorado de una de ellas era amigo de Bazán, quien en ese entonces aún no se había titulado como abogado.

Según su testimonio, cuando se descuidó unos minutos, sus dos amigas adolescentes habían desaparecido y cuando fue a buscarlas a la zona de la playa, encontró a Bazán y su grupo abusando sexualmente de ellas.

“Yo salí del restaurante a buscar a mis amigas y las encontré con ellos. Cogí un palo para alejarlos y nos empezamos a pegar. Me dieron en la cabeza y es ahí donde caí, pero volví a reaccionar. Me defendí. Aún deben tener cicatrices y arañazos míos. A mí siempre me dijeron que cuando te caes, te vuelves a levantar. Así lo hice una y otra vez”, aseveró.

Asimismo, aseguró que cuando Adolfo Bazán Gutiérrez la violó, los amigos y cómplices del delito le decían que la matara.

“Cuando yo reaccioné era porque sentía dolor. Él estaba violándome. Intenté safarme y por un momento lo logré. De ahí uno de ellos dijo ‘¡Mátala! ¡Mátala! ¡Ya Mátala!’. Empecé a darle patadas. Con Bazán, eran cinco", detalló.

Agregó que cuando los sujetos se fueron, el dueño del restaurante las recogió y llevó al médico. Sin embargo, indicó que la Policía, la Fiscalía y los médicos legistas no cumplieron con realizar su trabajo de manera adecuada.

“Yo decidí hablar y me fue fatal. Estaba tirada, sangrando, con huesos rotos”, indicó la mujer el medio periodístico. Actualmente, reside en España y tiene dos hijos.



En tanto, Adolfo Bazán Guitérrez ha faltado a tres citaciones para declarar por la denuncia que interpuso contra él la modelo Macarena Vélez.

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer lo investiga como presunto autor del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.